Paige Spiranac zomba de suas diferentes roupas de golfe no divertido vídeo ‘mídia social versus realidade’

EUn outra brilhante campanha de marketing para sua imagem que continuará de Paige Spiranac, o influenciador de golfe mais importante do mundo fez isso de novo. No mês passado, ela assumiu a responsabilidade de responder a todos os críticos que acreditam que ela nada mais é do que uma stripper, criando o personagem Sandy Mounds. Como forma de continuar esse trem de brincadeiras, Paige decidiu fazer um pequeno vídeo de comparação entre mídia social e realidade. Em uma primeira imagem, Spiranac aparece com um decote pronunciado e uma roupa totalmente coberta na segunda foto. Paige também escreveu a seguinte legenda: “Piadas. Eu raramente me cubro lol as meninas precisam de ar.”

Paige Spiranac faz piadas sobre suas roupas de golfe

Paige está obviamente fazendo uma piada gratuita sobre os bens que ela exibe com orgulho porque ela simplesmente pode. Estamos diante de um gênio do marketing que sabe tirar o máximo proveito de todos os seus ativos e faz fortuna com isso. Você tem que respeitar a agitação e a criatividade com que Paige se conduziu. Porque, a essa altura, todas as críticas e trollagens sobre sua fracassada carreira profissional de ouro estão dando a ela as notas de cem dólares para enxugar todas as lágrimas que surgiram naquele período difícil de sua vida. Quer esses odiadores gostem ou não, Paige Spiranac será falado por muitos anos devido ao seu conhecimento de marketing.

Paige Spiranac ainda leva o golfe a sério

Mesmo que muitos não a levem a sério quando o assunto é golfe, Paige Spiranac ainda se destacou no assunto. Constantemente, os vídeos de sua opinião sobre vários notícias de golfe são vistos por milhões. Além disso, ela ajuda pessoas comuns a aprender a jogar golfe com seus vídeos tutoriais e acumulou uma grande comunidade de fãs que levam isso muito a sério. Não é apenas exibir seus atributos, Paige Spiranac também é extremamente apaixonada pelo esporte que ama.