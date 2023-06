Paige VanZant deixa os fãs loucos com exibição de decote no último vídeo: ‘Respeitosamente, droga!’

Paige VaZant é um dos ex-lutadores do UFC que fez a transição bem-sucedida para OnlyFans. Na verdade, ela se tornou uma espécie de sensação pornográfica na plataforma reunindo um grande número de fãs desesperados para ver seu conteúdo picante. Apesar de ter conquistado a fama por meio dos esportes, ela agora se tornou mais conhecida por seu conteúdo tentador online.

Sua última postagem no Instagram foi uma das mais populares até hoje. VanZant exibiu seu decote incrível para o deleite dela 3,2 milhões de seguidores. Na publicação, que vinha acompanhada de um vídeo dela vestindo um top justo e baixo, VanZant se descrevia como uma ‘garota da selva’. Ela parece estar em alguma linda ilha tropical exótica.

Como esperado, a postagem de VanZant foi preenchida com milhares de comentários de fãs atordoados com a natureza tentadora da postagem. Recebeu uma grande quantidade de engajamento com seguidores comentando coisas como: ‘Respeitosamente… Droga’ e ‘bebê sexy’.