Tseleção dos Estados Unidos continua reforçando seu elenco para a Copa do Mundo de Basquetebol da FIBA, que será realizada em setembro próximo. Desta vez, é por enfraquecer teoricamente a seleção italiana. Paolo Bancheroo Orlando Magicescolha número um do Draft de 2022 e Novato do Ano da NBA nesta temporada, deve se juntar Steve Kerrda equipe nas Filipinas.

Banqueiro tem cidadania italiana desde 2020 e sua ideia na época era representar a nação europeia porque sua família “se sente italiana”. Isso apesar de ele não ter nascido nem sido criado no país transalpino.

No entanto, a situação tornou-se mais complicada nos últimos tempos. Especialmente depois Gianmarco Pozzecco não o incluiu na lista preliminar da seleção italiana em abril passado. Assim, é assim que fica a lista provisória dos EUA para a Copa do Mundo: