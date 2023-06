Papa Francisco recebe alta do hospital após nove dias de internação

Papa Francisco está claramente se sentindo muito melhor depois de uma longa internação no hospital, voltando para casa com um grande sorriso cheio de dentes no rosto.

Seu cirurgião, Sérgio Alfieri, disse aos repórteres … “O papa está bem. Ele está em melhor forma do que antes.” Alfieri também disse que o papa estava com muita dor devido a cirurgias anteriores no estômago, e o tecido cicatricial representava um risco potencial de obstrução intestinal. No entanto, ele insistiu que o Papa Francisco não sofreu complicações durante a cirurgia de 7 de junho.