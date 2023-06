Paparazzo proibido de chegar a menos de 400 metros da parceira de Gerard Piqué, Clara Chia

A juiz proibiu um ‘paparazzo’ de chegar a menos de 400 metros de Clara Chiacompanheiro do ex-Barcelona jogador de futebol Gerard Piquépelos próximos três meses, concluindo que, apesar de ser jornalista, não pode causar “sofrimento injustificável”.

Isso foi acordado pelo chefe do Tribunal de Instrução número 6 de Barcelona em uma ordem de medidas cautelares, que pode ser apelada, após a denúncia do parceiro de Piqué, que afirma que o comportamento “agressivo, pesado, intrusivo e provocativo” do paparazzo Jordi MG causou-lhe “intensa angústia”.

Juiz rebaixa pedido de Clara Chia

O juiz proibiu o paparazzo de se aproximar Clara Chia a 400 metros de sua casa, local de trabalho ou qualquer outro local onde se encontre, com exceção de eventos sociais – excluindo os de sua família ou amigos mais próximos – onde o limite é de 20 metros, e de comunicação com ela por três meses, um período “possivelmente suficiente” para a jovem “recuperar” e “talvez, para ela perder definitivamente o interesse mediático”.

Dessa forma, o juiz reduziu Clara Chiade 1.000 metros, para 400 metros, considerando que o réu “vive de tirar fotos de celebridades com as quais não consente” e que não pode ser prejudicado “além do mínimo necessário, nada , se possível”, e que dispõe de material fotográfico que lhe permite exercer as suas funções “a uma distância de até 800 metros”.