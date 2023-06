Parceiro para todas as horas

Os computadores se tornaram peça essencial para a realização de quase todo tipo de tarefa, assim como para se comunicar ou jogar, e são tão inteligentes que às vezes parecem que pensam por nós. Sua história conta com várias colaborações de referentes diferentes, daí que determinar um único criador seja um pouco impreciso. O primeiro computador eletromecânico nasceu em 1944, projetado pela Universidade de Harvard. Tinha 15 metros de comprimento, 2,5 metros de altura, 760 mil peças, 800 quilômetros de cabos e 420 chaves de controle.

Em 1968 surgiu o primeiro computador do mundo antecedente mais próximo dos computadores como os conhecemos hoje, um protótipo que tinha um mousse e uma interface gráfica com o usuário. Foi aí onde eficiência e tamanho começaram a melhorar. Por volta de 1971 começaram a surgir melhorias, a mais importante a integração do microprocessador que unia os circuitos integrados em um único bloco. Desse jeito foi possível avançar para o desenvolvimento dos computadores pessoais, e graças a isso começou a mudança infinita na forma de trabalhar e viver da atualidade.

Na década de ‘90, com o surgimento da internet e da inteligência artificial, as grandes empresas fabricantes começaram a marcar avanços enormes em software e microeletrônica. É nessa época que surgem os laptops, dispositivos de armazenamento e computadores capazes de realizar tarefas simultaneamente e com eficiência impressionante. Os avanços foram muitos até chegar ao resultado atual, e hoje comprar computador é essencial, uma ferramenta utilizada em todos os campos do trabalho, do lazer e em níveis tão diversos que jamais imaginariam que seriam capazes de atingir.

Na hora de escolher

Antes de comprar um computador HP, o primeiro a definir é o tipo de uso que vai dar para escolher o modelo correto. Se for para navegar na internet e usar softwares básicos, os notebooks são perfeitos.

Já quem vai trabalhar em programas avançados de design e edição ou quer aproveitar videogames, os laptops para jogos HP são a melhor opção. A HP se destaca por sua grande variedade, com equipamentos projetados para oferecer o melhor desempenho a todos os tipos de usuários, profissionais, estudantes e gamers. Entre os melhores modelos de HP neste 2023 um destaque para a Victus, com tela 16,1 FHD Antirreflexo, processador INTEL CORE Tiger Lake, memória RAM de 8GB, Windows 11 e uma duração da bateria de quase 10 horas. Já a Notebook HP 15-ef2526la conta com tela HD, processador AMD Ryzen, memória RAM de 12 GB, Windows 11 Home e a bateria dura até 9 horas, dependendo das condições de uso. A poderosa Victus 15-fb0109la possui as mesmas qualidades que suas irmãs, adicionando um memória RAM de 16 GB e armazenamento de 512 GB.

Uma olhada nos PC de mesa

Nos últimos anos a grande ascensão das laptops e tablets fez com que o volume de venda dos computadores de mesa tenha caído um pouco. Mas hoje a realidade é que eles vêm apresentando uma boa recuperação na demanda, sendo a escolha apenas por questões de gostos. É por isso que a cada dia há uma variedade maior de opções, algumas mais poderosas que outras, e até as especializadas em jogos. Não se pode negar as importantes vantagens oferecidas por este equipamento, com o qual se tem a garantia de um ótimo desempenho por vários anos.