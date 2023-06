Parceria entre Prefeitura de Penedo e Senac abre novas turmas para curso gratuito de operador de computador

Quem perdeu a oportunidade de se profissionalizar no curso de Operador de Computador ofertado pelo Senac em Penedo, tem uma nova chance. A parceria entre a instituição formadora de mão de obra qualificada e a Prefeitura de Penedo abre novas turmas.

A iniciativa da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas prepara a população penedense para o mercado de trabalho e o empreendedorismo, com articulação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

A qualificação é gratuita, com inscrição para mais duas turmas (tarde e noite) abertas no próximo dia 03 de julho. As aulas serão realizadas na carreta-escola do Senac a partir de 31 de julho, concluindo em 09 de outubro.

Cursos do Senac capacitam penedenses em duas áreas de trabalho

O curso de operador de computador do Senac pode ser feito por quem reside em Penedo, desde que tenha o ensino fundamental completo e pelo menos 15 anos de idade.

Para se inscrever, é preciso apresentar xerox do RG (carteira de identidade), do CPF e do comprovante de residência. Em relação à escolaridade mínima exigida, a declaração precisa ser original e válida por 30 dias após a emissão. Para histórico escolar, pode apresentar apenas a xerox.

A Sedecin Penedo alerta sobre a inscrição para menores de idade, procedimento que precisa da presença dos pais ou do responsável, portando xerox do RG e do CPF. Além disso, é preciso assinar os termos e declarações para efetuar a inscrição.

O curso tem carga horária de 196 horas e ensina aos participantes desde a informática básica até a avançada; instalação, configuração e operação de sistemas operacionais; pacote Office do Windows; e noções de manutenção de computador.

As vagas para a qualificação profissional são limitadas, com inscrição na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da Agência dos Correios, a partir do próximo dia 03 de julho, de segunda à sexta-feira, no horário entre 8h00 e 13 horas.