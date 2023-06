‘Parecia que ele estava morrendo’: boxeador 30-0 Esquiva Falcao não se impressionou após treino com Nate Diaz

O boxeador peso-médio invicto Esquiva Falcão disse que lutou 12 rounds com Nate Diaz no sparring de quarta-feira, e não pareceu impressionado com as habilidades do veterano do UFC.

Esquiva, medalhista olímpico de prata em 2012 com 30-0 (20 KOs) como boxeador profissional, está se preparando para enfrentar Vincenzo Gualtieri pelo título vago do IBF em 1º de julho na Alemanha. Ele recentemente dividiu o ringue com Diaz antes da estreia do veterano do MMA no boxe contra Jake Paul em 5 de agosto.

“No começo eu pensei que ele estava cansado e no final parecia que ele estava morrendo”, disse Falcao em um vídeo postado em suas redes sociais. “Seu estilo de luta é louco. Você olha para ele e diz: ‘Oh, ele está cansado’, e então começamos a brigar. [Coach] Roberto [Garcia] me disse no segundo round: ‘Ele já está cansado, segure um pouco e mantenha o ritmo para que ele faça pelo menos 10 rounds.’”

A partida Paul-Diaz foi originalmente acordada para oito rodadas, mas desde então eles mudaram para 10 rodadas.

Diaz lutou toda a sua carreira no UFC no peso leve e meio-médio, mas ele conhece Paul em uma disputa de 185 libras. Será a primeira aparição de Diaz desde que saiu de seu contrato com o UFC em setembro de 2022, quando venceu Tony Ferguson na decisão.

“Eu me segurei e continuei lutando boxe, e fizemos 12 assaltos”, disse Falcao sobre a sessão de sparring. “Ele estava cansado, mas levando socos e arremessos também. [He] é ruim, [he] é ruim, mas como ele é muito pesado – ele está acima do peso, provavelmente cerca de 220 libras ou mais – e eu sou o único cara grande na academia, tive que fazer isso. Mas eu gostei de fazer isso.”