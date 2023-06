Paris Hilton faz show para celebrar o mês do orgulho LGBT com convidados especiais

Paris Hilton se consolidou como uma DJ mundialmente famosa e agora está trabalhando para fazer o mesmo como vocalista … dando início ao Mês do Orgulho de uma maneira muito especial, com um show ao vivo, apresentando alguns de seus amigos superfamosos.

A personalidade/empresária da TV subiu ao palco na quarta-feira no Fonda Theatre em Los Angeles – exibindo alguns favoritos dos fãs como “Stars Are Blind” de 2006 durante o show esgotado. Paris tinha muito reservado durante a noite, incluindo convidados especiais como Saweetie dar Kim em Petra .

Após o show, ela elogiou a noite no IG, dizendo … “Este show é realmente um sonho tornado realidade. 💕 Estou muito grata por todo o apoio e amor que senti no palco, a energia da multidão foi absolutamente eletrizante ✨ Sempre foi um sonho meu tocar ao vivo e compartilhar essa experiência com meus incríveis fãs, e mal posso esperar pelo meu próximo show!!! 🌈 ✨ 🎤…”