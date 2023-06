Paris Saint-Germain já tem um plano sem Mbappé

kcarta de ylian Mbappé para PSG a gestão não era esperada nem correu bem em Paris ou Qatar.

PSG ficaram surpresos com a comunicação que seu craque lhes enviou por volta das 20:00 CEST na segunda-feira, anunciando que não tem intenção de renovar seu contrato.

Fontes do clube afirmam que, por um lado, não havia necessidade de anunciar nada dado que existe o prazo de 31 de julho para o atacante cumprir o ano facultativo que tem até 2025.

Se antes dessa data o jogador não notificasse a sua intenção de renovar ou chegar a um acordo, o seu contrato expiraria automaticamente em junho de 2024, pelo que não entenderam bem o significado da carta.

Houve algum mal-estar no clube porque não foram os primeiros a receber a carta e souberam dela por terceiros.

PSG ver esta manobra como uma medida de pressão de Mbappé e admitir um certo cansaço depois da experiência da temporada passada, em que Mbappé acabou renovando in extremis com o melhor contrato da história do esporte.

É por isso que a resposta dada pelo clube é que o jogador não sairá de graça em hipótese alguma, conforme noticiado pelo L’Equipe e confirmado pelo MARCA. Entende-se que, a partir desta terça-feira, vão estudar ofertas para uma transferência neste verão.

A reação do PSG à carta de Mbappé

Não existe dúvida que MbappéA ação da empresa tem o potencial de atrapalhar os planos do projeto. Depois da experiência desta época, com mais uma eliminação prematura na Liga dos Campeões, a ideia era e é fazer uma mudança no planeamento mas com Mbappé sempre no centro do projeto.

Aliás, a ideia de apostar em mais jovens talentos e mais jogadores franceses também ia ao encontro Mbappédesejos de.

Apesar da carta, o clube não quer alterar a nova estratégia de focar menos em craques.

Não muito mais esforço foi feito para manter Lionel Messienquanto Sergio Ramos não foi retida e a ideia ainda é dar Neymar uma saída.

Com Mbappétinha sido diferente até agora visto como a peça central do projeto, mas acreditam que talvez seja chegado o momento de construir uma nova equipa sem Galácticos, apostando nos mais jovens talentos e com um treinador como o chefe visível do penso sala.

Portanto, PSGa reação de MbappéA última jogada da empresa é muito diferente dos anos anteriores.

Motivos de Mbappé para enviar a carta

Mbappé não explica em sua carta os motivos que o levaram a enviá-la, mas há muito se sugere na França que o fracasso de louis campos‘ último projeto foi o gatilho.

Ao longo desta temporada, Mbappé enviou mensagens confusas. Dias atrás, ele comentou que já ia cumprir o ano que faltava de contrato, mas semanas antes revelou que sua intenção era e é vencer a Liga dos Campeões com PSG sem estipular prazo.

Se PSG vender Mbappéterão mais dinheiro para escorar seu projeto, mesmo que não tenha sido revelado quanto podem aceitar pelo atacante.

Real Madrid chegou a oferecer 170 milhões de euros há dois anos, mas o jogador agora tem mais um ano de contrato.

Liverpool são os outros grandes candidatos ao jogador caso ele chegue ao mercado.

PSGA prioridade agora é anunciar um novo treinador o mais rápido possível e parece que será Julian Nagelsman.

Se PSG não conseguir vender o atacante, ele pode assinar por qualquer clube em janeiro de 2024 e se mudar de graça no verão de 2024.

Seria a forma menos dispendiosa para ambos Real Madrid e Liverpool para evitar mais dramas.