Participantes do MrBeast feridos filmando competição de vídeo na Carolina do Norte

De MrBeast é conhecido por suas colaborações com celebridades, distribuindo uma tonelada de dinheiro e até mesmo organizando competições selvagens … mas uma dessas competições piorou, resultando em vários competidores se machucando.

A megaestrela da mídia social comprou recentemente um terreno na Carolina do Norte completo com estúdio e moradia, servindo como o local perfeito para criar conteúdo.

Fontes com conhecimento direto nos disseram na segunda-feira que o Beast organizou um desafio no estilo olímpico – com representantes de países de todo o mundo. Somos informados de que a competição inclui algum tipo de evento de corrida com barreiras e obstáculos.

Em algum momento, a competição se tornou muito intensa e possivelmente perigosa, resultando no que nos disseram que vários dos atletas sofreram lesões.

Um representante de MrBeast disse ao TMZ: “MrBeast estava trabalhando em um próximo vídeo com desafios atléticos, e houve três problemas médicos menores entre quase 200 participantes. A equipe médica atendeu as pessoas imediatamente e as liberou logo depois.”

Embora ainda não saibamos os detalhes exatos dos ferimentos, nossas fontes nos dizem que a equipe retomou as filmagens… então, se havia algum potencial para mais perigo, isso claramente não é mais um problema.