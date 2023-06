Passageiro sobrevive milagrosamente a queda perigosa do 10º convés de navio de cruzeiro a 27 milhas da costa

DImagens dramáticas surgiram online de um missão de resgate que ocorreu no meio do oceano depois que uma passageira caiu do décimo convés de um navio de cruzeiro da Royal Caribbean.

O passageiro de 42 anos, cuja identidade não foi revelada, fell de uma altura quase fatal 27 milhas ao largo da costa de Punta Cana, na República Dominicana.

Passageiros aterrorizados assistiram do enorme navio de cruzeiro enquanto os membros da tripulação lançou uma operação de resgate que levou mais de uma hora, para tentar salvar a mulher encalhada.

Depois de lançar um pequeno barco salva-vidas, membros da tripulação conseguiram retirar a mulher. Ela conseguiu sobreviver completamente ilesa– embora ela tenha sido levada ao hospital como medida de precaução.

“O navio e a tripulação relataram imediatamente o incidente às autoridades locais e começaram a procurar o hóspede. “Felizmente, o hóspede foi recuperado com sucesso e foi trazido a bordo”, disseram representantes da empresa de cruzeiros à Fox News.

Matt Kuhn, que filmou de um dos decks enquanto os eventos se desenrolavam, também falou com o canal: “Para ir de ‘Ela provavelmente não será encontrada’ – e … é uma recuperação do corpo, versus ‘Puta merda, eles a encontraram, e ela está viva!'”.

Kuhn, como muitos de seus companheiros de viagem, pôde acreditar em seus olhos quando a mulher foi resgatada. Ele explicou que todos aplaudiram quando ela foi puxada para um lugar seguro.