Passageiros anteriores do Titan prenunciavam a tragédia: eu sabia 100% que isso iria acontecer

Tfale com alguém que andou no Titã submersível, e é provável que eles mencionem uma falha tecnológica: o sistema de propulsão falhou ou as comunicações com as pessoas na superfície foram cortadas. Talvez houvesse problemas para equilibrar os pesos a bordo.

Eles também provavelmente mencionarão Stockton Rush, o CEO da OceanGate Expeditions que morreu na viagem fatal esta semana. Ele foi descrito por passageiros anteriores como um planejador meticuloso e um pioneiro superconfiante.

Na sequência da implosão fatal do Titã perto do Titânico Naufrágio no domingo, algumas pessoas que embarcaram nas expedições em alto mar da empresa descreveram experiências que prenunciavam a tragédia e relembram sua decisão de mergulhar como “um pouco ingênua”.

Mas outros expressaram confiança e disseram que se sentiam “em boas mãos” a quase 13.000 pés (3.962 metros) abaixo da superfície do oceano.

‘COMO JOGAR ROLETA RUSSA’

“Eu sabia 100% que isso iria acontecer”, disse Brian Weed, operador de câmera do programa “Expedition Unknown” do Discovery Channel, que se sentiu mal do estômago desde o desaparecimento do submarino no domingo.

Weed fez um mergulho de teste no Titan em maio de 2021 em Puget Sound, no estado de Washington, enquanto se preparava para suas primeiras expedições ao Titanic afundado. Weed e seus colegas estavam se preparando para ingressar na OceanGate Expeditions para filmar o famoso naufrágio no final daquele verão.

Eles rapidamente encontraram problemas: o sistema de propulsão parou de funcionar. Os computadores não responderam. As comunicações foram encerradas.

Rush, o Ocean Gate CEO, tentou reiniciar e solucionar problemas da embarcação em suas telas sensíveis ao toque.

“Você poderia dizer que ele estava confuso e não muito feliz com o desempenho”, disse Weed. “Mas ele estava tentando fazer pouco caso, tentando dar desculpas.”

Eles estavam a apenas 30 metros de profundidade em águas calmas, o que levantou a questão: “Como essa coisa vai chegar a 12.500 pés – e queremos estar a bordo?” Weed disse.

Após a viagem abortada, a produtora contratou um consultor da Marinha dos Estados Unidos para examinar o Titan.

Ele forneceu um relatório favorável, mas alertou que não havia pesquisa suficiente sobre o casco de fibra de carbono do Titã, disse Weed. Também havia uma preocupação de engenharia de que o casco não mantivesse sua eficácia ao longo de vários mergulhos.

Weed disse que Rush era um vendedor carismático que realmente acreditava na tecnologia do submersível – e estava disposto a colocar sua vida em risco por isso.

“Parecia cada vez mais que não seríamos os primeiros caras a filmar o Titanic – seríamos talvez o 10º”, disse Weed sobre a possível expedição ao Titan. “Eu senti que toda vez que (o navio) afunda, ele fica cada vez mais fraco. E isso é um pouco como jogar roleta russa.”

Para projetos de trabalho, Weed nadou com tubarões, fez rapel em cavernas remotas e andou com raquetes de neve pela Sibéria. Mas ele e seus colegas desistiram do mergulho no Titanic.

“Eu não tive um bom pressentimento sobre isso”, disse ele. “Foi uma escolha muito difícil de fazer.”

‘SEMPRE SENTI QUE ESTAVA EM BOAS MÃOS’

Mike Reiss, escritor do programa de televisão “Os Simpsons”, disse que teve experiências positivas nos mergulhos que fez com o OceanGate, inclusive no local do naufrágio do Titanic.

“Quando minha esposa me procurou pela primeira vez com essa (ideia), eu disse a ela: ‘Bem, isso parece uma maneira divertida de ser morto'”, disse Reiss. “Eu sabia (os riscos) de entrar lá. Sempre senti que estava em boas mãos.”

Reiss disse que fez três viagens com a OceanGate em águas próximas à cidade de Nova York – e que a empresa leva a segurança a sério.

“Na maioria das vezes, foi de tirar o fôlego como tudo correu bem”, disse Reiss sobre seu mergulho de 2022 no Titanic. “É uma viagem de 10 horas. E desci do nível do mar até duas milhas e meia, e depois voltei ao nível do mar. E em nenhum momento a pressão mudou em meus ouvidos. Não tive a mesma sensação de entrar no elevador de Nova York. Para mim, isso é uma conquista notável.”

Reiss disse que estava em um “estado de espírito diferente” na expedição porque estava muito envolvido.

“Você nunca está com fome. Você nunca está com sede. Eles têm um banheiro a bordo. Nunca foi usado”, disse ele. “Você apenas se torna um tipo diferente de pessoa. Você até sabe que pode morrer e isso não te incomoda.”

Reiss disse que notou alguns problemas com o Titã, embora não tivesse certeza se tudo era uma falha.

Por exemplo, as comunicações nem sempre funcionavam, como um serviço de perda de telefone celular. A bússola do Titã também começou a “agir freneticamente” quando chegaram ao fundo do oceano perto do Titanic afundado.

“Não sei se é uma falha de equipamento ou porque o magnetismo é diferente a três quilômetros e meio de profundidade”, disse ele.

‘O DEFEITO FATAL É O QUE ELE SERÁ LEMBRADO’

Arnie Weissmann, editor-chefe da Travel Weekly, nunca andou no Titan, apesar de passar uma semana a bordo de seu navio de apoio no final de maio, esperando que o tempo melhorasse. Ele subiu brevemente no submersível, mas o mergulho acabou sendo cancelado.

Vento, neblina e ondas foram os motivos declarados, mas Weissmann se perguntou se a prontidão do submersível também era um fator.

Certa noite, enquanto fumava charutos, Rush disse a Weissmann que conseguiu a fibra de carbono para o casco do Titã com um grande desconto porque já havia passado do prazo de validade para uso em aviões, disse Weissmann. Mas Rush garantiu a ele que era seguro.

“Eu realmente senti que havia dois Stockton Rush“, disse Weissman. “Havia aquele que era um bom líder de equipe e eficiente e fazia o trabalho. E havia esse tipo de cara arrogante, autoconfiante, que se danem os outros, ‘vou fazer do meu jeito’. E foi esse que vi quando saímos pela parte de trás do barco e fumamos nossos charutos.”

Mas ele também era um líder forte, disse Weissmann, que se lembra de Rush liderando longas reuniões de planejamento e incentivando qualquer pessoa interessada a ler um livro chamado “The Checklist Manifesto: How to Get Things Right” que ele deixou no saguão do navio. Se um reparo fosse complexo, Weissmann disse que Rush diria aos responsáveis ​​por fazer uma pausa de cinco minutos após concluí-lo para garantir que foi feito corretamente.

Olhando para trás, Weissmann acredita que Rush tinha uma falha fatal: excesso de confiança em suas habilidades de engenharia e a percepção de que ele era um pioneiro em uma área que outros não eram porque seguiam as regras.

“Mas no final, com certeza, a falha fatal é o que ele será lembrado – mesmo sendo um ser humano tridimensional como todo mundo”, disse Weissmann.

‘fui meio ingênuo’

Arthur Loibl, um empresário aposentado e aventureiro da Alemanha, estava entre os primeiros clientes da OceanGate a mergulhar no transatlântico afundado.

“Você tem que ser um pouco louco para fazer esse tipo de coisa”, disse ele.

Seus companheiros submersíveis incluíam Rush, o mergulhador francês e especialista em Titanic Paul-Henri Nargeolet e dois passageiros da Inglaterra.

“Imagine um tubo de metal de alguns metros de comprimento com uma folha de metal no chão. Você não pode ficar de pé. Você não pode se ajoelhar. Todo mundo está sentado perto ou em cima um do outro”, disse Loibl. “Você não pode ser claustrofóbico.”

Durante a descida e subida de 2,5 horas, as luzes foram apagadas para economizar energia, disse ele, com a única iluminação proveniente de um bastão fluorescente.

O mergulho foi atrasado várias vezes para corrigir um problema com a bateria e os pesos de balanceamento. No total, a viagem durou 10,5 horas.

Ele descreveu Rush como um funileiro que tentou se contentar com o que estava disponível para realizar os mergulhos, mas, em retrospectiva, disse ele, “era um pouco duvidoso”.

“Fui um pouco ingênuo, olhando para trás agora”, disse Loibl.