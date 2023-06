Passageiros submersíveis do Titanic morreram, diz OceanGate

Os 5 passageiros a bordo do submersível que desapareceram enquanto tentavam explorar os destroços do Titanic estão mortos… de acordo com a empresa de expedição.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ocean Gate Inc. deu um declaração Quinta-feira, dizendo que aqueles a bordo do navio Titan “se perderam tristemente”… chamando-os de “verdadeiros exploradores que compartilhavam um espírito distinto de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo”.

As autoridades dizem que localizaram um campo de destroços a cerca de 1.600 pés da proa dos destroços do Titanic. Dentro desse campo de destroços, foram descobertos 5 pedaços “principais” de destroços que os levaram a acreditar que a embarcação implodiu.

O anúncio ocorre poucas horas depois de um campo de detritos foi localizado perto dos destroços do Titanic na quinta-feira, e os especialistas rapidamente começaram a trabalhar para avaliar o que encontraram … enquanto um amigo de 2 dos homens desaparecidos afirmou que era um quadro de pouso e tampa traseira do navio.

O submarino de 22 pés de comprimento, apelidado de Titan, foi o primeiro Desaparecimento reportado Domingo à noite por sua empresa-mãe, OceanGate Expeditions. A organização diz que primeiro perdeu a comunicação com seus viajantes de alto mar cerca de algumas horas após a descida… e sinalizou às autoridades horas depois, quando não conseguiu emergir à superfície quando estava programado.

Desde então, a Guarda Costeira dos EUA e até autoridades canadenses se engajaram em um esforço de busca e salvamento completo – implantando todos os tipos de equipes e equipamentos na esperança de encontrar Titan … para não mencionar seus cinco ocupantes, incluindo o CEO da OceanGate Stockton Rush – que dizem ter pilotado o submersível nesta missão em particular.

A OceanGate oferece passeios turísticos até o Titanic por US$ 250 mil cada. As outras pessoas que estavam lá dentro incluíam exploradores britânicos Hamish Hardingpesquisador/mergulhador Paul-Henry Nargeolet e empresário paquistanês Shahzada Dawoodassim como seu filho estou fechando.

É relatado que o submarino tem suporte de vida limitado … incluindo apenas 96 horas de ar respirável, o que acabaram Manhã de quinta-feira.

Equipes de busca detectadas ruídos de batidas sobre seus sonares durante a caçada na terça-feira no Oceano Atlântico, disparando em intervalos de 30 minutos… e de acordo com a CNN, um memorando interno do governo dos EUA diz que o barulho ajudaria a tripulação a encontrar a embarcação.



Reproduzir conteúdo de vídeo





20/12/22 CBS domingo de manhã

A tecnologia da OceanGates para seu submersível também está sob escrutínio nos últimos dias. Enquanto partes do Titã foram feitas com tecnologia de ponta, outros elementos – incluindo vários componentes internos – revelaram-se compostos por bens de consumo improvisados … incluindo controles remotos de jogos, luminárias básicas e outras peças simples.

Relatórios indicaram que um ex-funcionário da OceanGate uma vez tentou sinalizar o que alegou serem preocupações de segurança sobre a Titan para seus chefes em 2018 – apenas para ser demitido depois de fazê-lo … pelo menos de acordo com uma denúncia de denunciante detalhando suas alegações.

Especialistas disseram que a probabilidade de sobrevivência dos passageiros era quase nula, considerando as circunstâncias.



Reproduzir conteúdo de vídeo





20/06/23 TMZ.com

Mesmo o ex-capitão da Guarda Costeira Andrew Norris nos informou sobre os múltiplos milagres que seriam necessários para garantir que os passageiros sobrevivessem ao terrível incidente.