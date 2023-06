Pat McAfee criticou Russell Wilson pelo desempenho da última temporada com o Denver Broncos, mas acha que pode “renascer”

Balém de sua carreira na NFL e seu trabalho de radiodifusão, Pat McAfee é conhecido por duas coisas: sua honestidade e sua falta de sutileza. E mais uma vez, ele entregou alguns duras críticas, agora contra Russel Wilson… Embora desta vez ele também tenha adoçado um pouco sua opinião no que poderia ser considerado “amor duro”.

O analista e ex-apostador da ESPN destacou que Wilson simplesmente não estava à altura do desafio com o Denver Broncos durante a temporada 2022, onde a equipe terminou na última posição Divisão Oeste da AFC com um recorde de 5-12, com o ex-zagueiro do Seahawks participando totalmente de 15 desses jogos.

De acordo com Pat McAfee, Wilson não estava à altura do jogo e foi dominado pelos adversários. “Levei muita raspagem no ano passado. Jogou muito futebol de merda, no campo, foi enterrado com força. Esses são os tipos de coisas. Se você pensar sobre a maneira como ele opera como humano, como se isso fosse tudo, ele está vestindo tudo isso”ele disse.

Mas a temporada 2023 pode significar “vingança” para Wilson e os Broncos

Embora seus comentários fossem duros, Pat McAfee ainda acredita no que Russel Wilson pode conseguir com o Denver Broncos. “Estou muito animado para ver este renascer Russel Wilson. É uma sensação boa… e há uma chance de que ele esteja, entende o que quero dizer? Ele voltou”disse o analista esportivo.

Russel Wilson espera-se que faça o Broncos a Candidato ao Super Bowl em algum ponto. Para a próxima temporada na NFL, O quarterback do Denver perdeu vários quilos e mostrado muita confiança agora com Sean Payton como novo Treinador principal. E como dizem as pessoas, quando você atinge o fundo do poço, o único caminho a percorrer é para cima…