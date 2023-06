Pat Sajak observa o abastecimento de ar no Havaí após a aposentadoria da ‘Roda da Fortuna’

Pat Sajak está se aposentando no Havaí fazendo rock – mas isso não é realmente o ponto principal deste passeio musical dele. A verdadeira questão é por que o Air Supply – que é uma banda INCRÍVEL – está tocando em um lugar no Havaí e não em Las Vegas?

Este clipe do apresentador de “Wheel of Fortune” pegando o grupo de soft rock dos anos 1980 em um clube de jazz em Honolulu na quarta-feira é algo para se ver – porque é absolutamente hilário.

Confira as imagens, obtidas pelo TMZ, que mostram PJ sentado na primeira fila do Blue Note ao lado de sua família – onde ninguém menos que Graham Russel e companhia. estavam no palco, tocando para uma multidão relativamente pequena. Ei, um show é um show.