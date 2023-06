Patrick Mahomes abandona a esposa Brittany para beber cerveja no palco com Luke Combs

kO quarterback do ansas City Chiefs, Patrick Mahomes, e sua esposa Brittany assistiram a um show de Luke Combs no sábado no Arrowhead Stadium. Ele a abandonou momentaneamente para tomar uma cerveja no palco com o artista da música country.

Patrick e Brittany, ambos de 27 anos, são pais de um casal de filhos, mas isso não os impede de festejar. Toda a entressafra foi um evento após o outro para o casal feliz.

Eles se sentaram em um camarote para o show e foram acompanhados pelo melhor amigo de Patrick e sua esposa, Shane e Paige Buechele, como visto no Instagram Stories de Brittany.

Patrick deixou o camarote para se juntar a Combs no palco, onde exibiu seus movimentos de dança, cantou junto e bebeu uma cerveja.

Combs, 33, é conhecido por beber pelo menos um pacote de seis cervejas durante cada show, mas Mahomes se segurou bebendo a lata inteira em menos de três segundos.

Patrick Mahomes continua a festejar

Mahomes vem de sua segunda vitória no Super Bowl e não para de comemorar. A equipe do Chiefs compareceu recentemente à Casa Branca, embora essa tenha sido a parte menos agitada da entressafra de Pat.

Ele também festejou com sua esposa e companheiro de equipe Travis Kelce durante o 14º Big Slick Celebrity Weekend anual, um evento de caridade de Kansas City.

Patrick e Brittany também estiveram no Met Gala, Kentucky Derby e Miami Grand Prix nos últimos meses.

Apesar de toda a celebração, a família Mahomes também teve um início de verão tumultuado, especialmente devido ao irmão mais novo de Patrick, Jackson, estar com problemas legais.