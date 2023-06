Patrick Mahomes e sua esposa Brittany listam uma casa no Missouri por quase US$ 3 milhões

Patrick Mahomes e sua esposa, Bretanhaestão colocando à venda sua casa de fazenda recentemente reformada em Kansas City, Missouri.

De acordo com um artigo de Sujeira da Variedade, o quarterback do Kansas City Chiefs e sua esposa, que estão casados ​​há pouco mais de um ano, listaram a propriedade por um preço ligeiramente abaixo de US$ 3 milhões. O casal comprou inicialmente a casa em 2019, estimada em cerca de US $ 1,9 milhão.

Um representante da agência imobiliária se recusou a comentar sobre a listagem.

Durante seu tempo no Country Club District privado, Patrick Mahomes, o campeão do Super Bowl de 27 anos, e Brittany supervisionou extensas reformas na casa dos anos 1950. Eles investiram quase $ 400.000 em atualizações, resultando em recursos modernizados, como espaços de conceito aberto e janelas do chão ao teto, conforme relatado por Dirt.

Situada em um terreno de 1,4 acres, a casa da fazenda oferece três quartos e quatro banheiros. A propriedade também inclui uma sala de mídia, salas de estar e jantar formais e uma marquise atualizada. No exterior existe uma piscina aquecida, uma fogueira e uma área de estar, um putting green e uma garagem para cinco carros.

Recentemente, a família Mahomes deu as boas-vindas ao filho, Patrick “Bronze” Lavon, que agora tem sete meses. Eles também têm uma filha de dois anos chamada Sterling Skye. Em fevereiro, Brittany compartilhou uma sessão de fotos da família de quatro pessoas, expressando gratidão na legenda por suas bênçãos.

Mahomes foi visto curtindo seu período de entressafra com a família e amigos

Coincidindo com a atualização de Brittany, Patrick e os Chiefs garantiram sua segunda vitória no Super Bowl na relativamente curta carreira de Mahomes.

Durante a entressafra da NFL, o casal tem desfrutado de várias atividades, incluindo comparecer ao Met Gala, vestir-se para o Kentucky Derby e receber tratamento especial em shows como o recente show de Luke Combs.

Considerando Patrick Mahomes Extensão de contrato de US$ 503 milhões por 10 anos com os Chiefs assinados em 2020, é improvável que a família se mude tão cedo.