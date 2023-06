Patrick Mahomes é um mau exemplo para as crianças, os fãs o atacam por beber cerveja?

Patrick Mahomes surpreendeu os fãs ao aparecer no palco do show de Luke Combs no Arrowhead Stadium. Mahomes e Combs saborearam uma boa bebida alcoólica, Coors Light para ser exato, para o deleite dos milhares de torcedores lotados no estádio.

O show continuou uma entressafra agitada para o chamador de sinal enquanto ele se banha no verão.

Bretanha Mahomes e Paige Buechele foi às redes sociais para compartilhar alguns momentos da experiência de Luke Combs. “American Sports Venues” repostou algumas dessas fotos e vídeos no Twitter.

Mahomes esteve em todos os lugares, fazendo uma parada na F1 na Flórida antes de ele e seus companheiros de equipe chegarem à Casa Branca. Durante aquela visita à capital, ele teve que impedir que Travis Kelce subisse ao microfone ao vivo no palco.

Patrick Mahomes abandona a esposa Brittany para beber cerveja no palco com Luke CombsTwitter

Torcedores não perdoaram Mahomes

Embora Mahomes se divertiu muito, ele não deixou de receber críticas dos fãs depois que o vídeo do jogador do Kansas City se tornou viral.

Os fãs criticaram duramente o quarterback do Chiefs nas redes sociais, chamando-o de mau exemplo para as crianças.

“Existe o modelo que mostra as crianças como tomar cerveja de espingarda, muito bem lol. Qualquer um que consiga engolir cerveja assim provavelmente é um alcoólatra, ensinar crianças a fazer o mesmo não é minha ideia de modelo, mas para a @NFL, aparentemente é”.

“Eu perco mais respeito por ele quando ele faz isso em público. Ele é um modelo para a juventude e este não é um bom exemplo”.

“Isto é mau porque as crianças olham para ele e veem isso… Patrick Mahomes”.

Estes foram alguns dos comentários nas redes sociais