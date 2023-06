Patrick Mahomes para se juntar ao Green Bay Packers? Fãs se divertem e ficam confusos com proposta do Twitter

AGreen Bay Packers fã levou para Twitter propor um cenário impensável:Patrick Mahomes juntando-se ao embaladores. Embora a sugestão tenha atraído atenção, foi recebida com uma mistura de diversão e confusão por parte dos outros fãs.

O tweet em questão colocou uma questão para Torcedores do Packersperguntando se eles estariam dispostos a negociar seu jovem e promissor quarterback Jordan Love para o consagrado astro Mahomes. Embora reconheça que Mahomes é atualmente superior a Love, o torcedor expressou incerteza sobre o futuro, sugerindo que Mahomes pode ser ficando velho demais. TA resposta a esta proposta foi rápida e cheia de incredulidade.

Um fã respondeu sem rodeios, dizendo: “Pare de fumar metanfetamina” descartando claramente a ideia como absurda. Outro comentarista adotou uma abordagem mais humorística, afirmando: “Agora estou certo de que esses Cheeseheads causam danos cerebrais”, destacando ainda mais o absurdo percebido da proposta. Esses comentários capturam o sentimento geral em torno do sugestão de negociação inesperada.

Carreira de Jordan Love trajetória permanece incerta enquanto ele se prepara para substituir o lendário Aaron Rodgers esta estação. Tendo servido principalmente como reserva e vendo o tempo de jogo limitado em apenas 10 jogos em duas temporadas, Love ainda não se provou como zagueiro titular. Na verdade, ele não viu nenhuma ação durante seu ano de estreia.

Enquanto Amor sem dúvida espera se estabelecer como um dos maiores zagueiros do jogo, ele atualmente empalidece em comparação com as conquistas de Patrick Mahomes. Uma troca direta entre os dois seria altamente improvável e ilógico.

Uma troca como essa não faria sentido e é altamente improvável

Kansas City Chiefs‘ Director Geral, Brett Veach, acharia tal proposta risível. Desistir do melhor quarterback de sua geração por uma mercadoria não comprovada é simplesmente inconcebível. Além disso, o chefes investiram recursos financeiros significativos em Mahomes, evidente por sua Contrato de US$ 450 milhões por 10 anos. Em 2023, Mahomes terá um peso substancial US$ 39,6 milhões boné atingido.

O embaladorespor outro lado, têm espaço limite limitado com apenas $ 14,2 milhões disponíveis, principalmente devido Aaron Rodgers‘pesado US$ 40,3 milhões dinheiro morto. Em contraste, a extensão de um ano de Love é avaliada em meros $ 13,5 milhões. Portanto, apenas do ponto de vista financeiro, uma troca entre os dois zagueiros parece implausível.

Além disso, é inimaginável para qualquer equipe se separar de um quarterback que recentemente ganhou seu segundo Super Bowl título e foi nomeado MVP do Super Bowl duas vezes. Jordan Love precisaria obter elogios semelhantes antes que qualquer discussão comercial pudesse ser levada a sério. Mesmo se ele ficar aquém das vitórias no Super Bowl, ele teria que ganhar Tudo profissional ou Pro Bowl seleções para corresponder às credenciais de Mahomes.

Patrick Mahomes vem demonstrando consistentemente sua excelência em campo, com duas Primeira Equipe All-Pro seleções e cinco Pro Bowl aparências. Sob sua liderança, o chefes chegaram ao Jogo do campeonato da AFC por cinco temporadas consecutivas, mostrando sua capacidade de liderar uma equipe de sucesso.

Por fim, Mahomes está entrando nos primeiros anos de sua carreira. Embora as preocupações sobre lesões no tornozelo antes de completar 30 anos, ele provou sua resiliência e capacidade de triunfar sobre a adversidade, principalmente em Super Bowl LVII.

Isso é altamente improvável que Jordan Love Irá substituir Patrick Mahomes Enquanto o chefes‘ quarterback. Os Chiefs não têm motivos para “consertar” uma situação que já está prosperando. Em vez disso, seu foco deve ser reforçar sua linha ofensiva para proteger seu premiado zagueiro e sustentar seu sucesso.