Patrick Mahomes revela os três jogadores defensivos da NFL que o fizeram morder o pó

Jassim como Tom Brady fez, Patrick Mahomes tem uma série de jogadores que o fizeram morder o pó mais de uma vez quando os enfrentou. Isso não acontece com muita frequência, mas há alguns jogadores que fizeram o Kansas City Chiefs‘ QB tem um momento difícil dentro do campo. Em 2021, Los Angeles Rams tinha todos os três jogadores que fizeram Patrick Mahomes desejar não enfrentá-los em algum momento de sua carreira. Nos últimos dias, o craque do Chiefs foi questionado se ele tinha uma lista dos três jogadores que o fizeram sofrer dentro de campo. Ao contrário do que você pode pensar que ele diria, Patrick respondeu a essa pergunta com sua lista de três jogadores que venceram o Super Bowl contra o Cincinnati Bengals em 2021.

Para classificar esses jogadores, eles obviamente precisam ser defensores e Patrick não demorou muito para listá-los. É importante notar a rapidez com que mencionou o primeiro nome, mas também respeitou os outros dois porque todos o fizeram sofrer durante os jogos. Um desses jogadores já está semi-aposentado, enquanto os outros dois provavelmente enfrentarão Mahomes em um novo jogo durante a próxima temporada. A Complex Sports perguntou a Mahomes quais três jogadores defensivos foram os mais difíceis que ele já enfrentou, esta é sua resposta: “Na minha carreira? Aaron Donald é um deles. Isso está fora do comum. Jalen Ramsey, especialmente nos últimos anos, sempre sido um cachorro, e Von Miller, estou feliz que ele não esteja mais na minha divisão.”

Aaron Donald definitivamente ocupa o primeiro lugar

É isso mesmo, o maior pesadelo de Patrick Mahomes não é outro senão Aaron Donald. Há um jogo memorável que eles jogaram em 2018, quando Mahomes e Donald realmente se enfrentaram pela primeira vez e o resultado foi uma vitória histórica de 54-51 para os Rams. Apesar de lançar 478 jardas e seis touchdowns, Patrick também foi demitido três vezes naquele dia. Dois desses sacks vieram de Aaron Donald, que ficou completamente injogável durante todo o jogo. Von MIller tem a melhor estatística contra Mahomes com 3,5 sacks em um total de quatro jogos disputados contra o QB dos Chiefs. Com Donald aposentado agora, Mahomes ainda enfrentará o Miami Dolphins de Ramsey na Alemanha durante a semana 9 da NFL. Além disso, ele deve enfrentar o Buffalo Bills de Von Miller durante a semana 14. Como ele se sairá contra os dois?