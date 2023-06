Patrimônio líquido de Hamish Harding: quão rico é o aventureiro bilionário desaparecido no submarino turístico do Titanic?

Equipes de resgate na costa do Canadá estão fazendo todo o possível para encontrar um submersível que levou turistas pagantes às profundezas do Atlântico para tentar ver os destroços do Titanic.

A Guarda Costeira dos EUA também está envolvida na operação e eles disseram que cinco pessoas estavam a bordo quando ele desapareceu.

Quem estava a bordo do submarino turístico do Titanic?

Das cinco pessoas a bordo da embarcação desaparecida, duas delas são empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, junto com seu filho. O homem de 58 anos é o presidente da empresa de aviação Action Aviation. Ele voou para o espaço e detém três Guinness World Records.

Homem de negocios Shahzada Dawood e seu filho Suleman também estão a bordo, enquanto acredita-se que as outras duas pessoas sejam o explorador francês Paul-Henry Nargeolet e Stockton Rusho executivo-chefe da OceanGate que opera o submersível.

Patrimônio líquido de Hamish Harding

O valor exato de Harding não é muito claro, mas dizem que ele é um bilionário. O The Sun informou que ele tem dois filhos, Rory e Gilesbem como uma enteada chamada Lauren e um enteado chamado Brian.

Bateu dois recordes com empresário e aventureiro Victor Bispo em março de 2021, quando ambos mergulharam no ponto mais profundo conhecido do fundo do oceano da Terra, o Challenger Deep.

Harding tinha voado Jeff Bezosquinta missão tripulada ao espaço, NS-21, em junho de 2022.

Professor Alistair Greig da University College London disse ao correspondente da BBC Science Pallab Ghosh: “Se houve uma falha de energia e/ou falha de comunicação, isso pode ter acontecido, e o submersível estaria flutuando na superfície esperando para ser encontrado.”