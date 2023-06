Patty Mills quebra o recorde do HoopStudy para a maioria dos triplos feitos em um minuto

Brooklyn Nets guarda Patty Mills exibiu uma precisão incrível além do arco durante um treino fora de temporada com DJ Sackmann — um especialista em desenvolvimento de jogadores e proprietário da HopeStudy – na quinta-feira no Havaí.

Mills, 34, está se preparando para o Copa do Mundo FIBA neste verão, onde fará parte da seleção masculina de basquete da Austrália, juntando-se a compatriotas Joe Ingles e Matisse Thybulle.

Patrick Mills tiro de um minutoTwitter

A Austrália terá sorte em ter Mills como seu atirador de elite. Ele quebrou o recorde do HoopStudy para o maior número de triplos feitos (30) em um minuto.

O vídeo mostra que Mills errou apenas uma de suas tentativas de profundidade durante o exercício de arremesso de 60 segundos.

Redes para a frente Yuta Watanabeque vai jogar pelo Japão na Copa do Mundo, também esteve presente no treinamento da entressafra.

O que é HoopStudy?

HopeStudy é uma plataforma de treinamento de basquete online com mais de 10.000 alunos. O site oficial da empresa afirma que alguns dos melhores treinadores e jogadores do mundo usam seu currículo.

Sackmann, 36, não busca mais novos NBA clientes, mas trabalhou com Cidades de Karl-Anthony e Mário Chalmersentre outros.

Sua sessão de treinamento com Mills pode ser devido ao relacionamento deles desde o tempo em que trabalhava para os Nets.

Não está claro quais outras estrelas da NBA tentaram o exercício de arremesso de 60 segundos em que Mills marcou 30 triplos, mas Sackmann afirmou que é um novo HopeStudy registro.