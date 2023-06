Paul Felder substitui Joe Rogan na equipe de transmissão do UFC 289

A equipe de transmissão do UFC 289 está definida, com Paul Felder se juntando como comentarista de cores para o primeiro retorno pay-per-view da promoção ao Canadá desde 2019.

Felder substitui Joe Rogan, que não participará do UFC 289 no sábado.

Juntando-se a Felder na equipe de transmissão está Jon Anik, que lida com as tarefas jogada a jogada, com o Hall da Fama do UFC Daniel Cormier também atuando como comentarista colorido. Megan Olivi é a repórter de plantão do card, cujo título é a campeã peso-galo feminino do UFC, Amanda Nunes, defendendo seu cinturão contra Irene Aldana.

Autoridades do UFC confirmaram a equipe de transmissão ao MMA Fighting na segunda-feira.

Felder cuidou dos comentários coloridos em cartões de pay-per-view no passado, quando Rogan não compareceu, incluindo o UFC 283 em janeiro, quando ele viajou para o Brasil no lugar do comediante e apresentador de podcast.

Rogan rotineiramente falta a eventos realizados fora da América do Norte, embora não esteja claro por que ele optou por ficar em casa para o card em Vancouver.

O retorno do UFC ao Canadá é marcado pela luta pelo cinturão peso-galo feminino, bem como um evento co-principal com o ex-campeão peso-leve Charles Oliveira enfrentando Beneil Dariush em uma luta intrigante que pode potencialmente render à vencedora uma chance pelo cinturão.

O UFC 289 vai ao ar via pay-per-view ESPN+, com o card principal começando às 22h ET.