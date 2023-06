Penedo e Rio de Janeiro são selecionadas para representar o Brasil na fase final da seleção da Unesco para a Rede Cidades Criativas

O final de semana começa com uma notícia excelente para Alagoas, especialmente para o município fundamental na história do estado. Penedo foi escolhida para representar o Brasil, na categoria cinema, na seleção final da Unesco para a Rede de Cidades Criativas, .

O avanço foi anunciado pelo Ministério do Turismo (MTur), projeto da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas feito em parceria com as instituições Ufal, Iphan, Sebrae, Ifal, Governo de Alagoas, Banco do Nordeste, Fundação Casa do Penedo e Prefeitura de Santos-SP.

Todos os trabalhos da Prefeitura de Penedo foram analisados no comitê formado por técnicos do MTur, do Ministério da Cultura e da Comissão Nacional para a Unesco no Brasil, com a participação direta do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores).

O Prefeito Ronaldo Lopes afirma que está confiante em mais essa vitória para o povo de Penedo e de Alagoas, destacando a relevância do processo. “É importante ressaltar que apenas duas cidades são escolhidas por país e somente a cada dois anos. Agora, Penedo está caminhando para a última etapa desse processo, que consiste na validação pela Unesco em Paris, na França”.

Além de Penedo, o outro município selecionado para a fase final de validação na rede mundial de Cidades Criativas da Unesco foi o Rio de Janeiro, este na categoria literatura.

“Essa conquista representará um grande reconhecimento para a história e a cultura de Penedo, trazendo inúmeras oportunidades e projetos em colaboração com a comunidade internacional, especialmente na área da economia criativa”, acrescenta Ronaldo Lopes.

Para o Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, a seleção de Penedo é um grande marco histórico. “Penedo está um passo mais próximo de um dos principais programas das Nações Unidas que fomenta a cultura e a economia criativa”, frisando o acesso ao que há de mais inovador no cinema e nas outras áreas da criatividade.

Jair Galvão também está muito otimista com a inclusão do município na Rede de Cidades Criativas. “A qualidade do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Penedo, com apoio de todas as instituições parceiras nesse trabalho, é excelente e eu tenho certeza que nós vamos passar pelo crivo da Unesco, na França”, afirma o gestor da SETUREC.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também destaca a importância da representatividade brasileira na rede mundial. “O Brasil é o terceiro país com mais cidades criativas na rede, com 12 municípios já agraciados com o título e ficando atrás apenas da China e da Itália. Estamos orgulhosos de tantas candidaturas que chegaram aos nossos técnicos e parabenizamos a todos, em especial às duas cidades selecionadas, pelo empenho em mostrar o potencial criativo do nosso país”, ressalta na divulgação do MTur.

Secom PMP

Veja outras notícias sobre o assunto

Prefeitura de Penedo anuncia a criação da 1ª Film Commission de Alagoas

Consórcio Penedo Criativa é assinado durante evento inédito

Penedo oficializa candidatura à rede Cidades Criativas da Unesco

Grupo gestor do projeto Penedo Cidade Criativa realiza primeira reunião

Penedo e Santos-SP ajustam parceria sobre Rede de Cidades Criativas