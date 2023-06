Penedo Mais Iluminada avança para o Loteamento Monte Rey e mais 25 logradouros

O Programa Penedo Mais Iluminada criado pela gestão Ronaldo Lopes/João Lucas está avançando pelos logradouros da cidade. Nesta segunda-feira (26), o Loteamento Monte Rey, situado na parte alta da cidade, começou a receber os serviços de eficiência energética que tornam ruas e praças mais iluminadas e seguras.

O trabalho realizado pela Superintendência de Iluminação Pública (SIPE) está proporcionando a instalação de 73 luminárias em LED, cada uma com 100 watts.

A troca das lâmpadas de vapor de sódio ou de mercúrio por LEDs reduzem o consumo de energia elétrica, trazem mais luminosidade, amenizam os impactos ao meio ambiente e aumentam a sensação de segurança para a população.

O Superintendente da SIPE, Ricardo Araújo, enaltece os trabalhos realizados e o compromisso da gestão do município com a população.

“A SIPE tem equipes formadas por excelentes profissionais que trabalham dando o seu melhor para a nossa cidade e esses investimentos na iluminação pública de Penedo são resultado de quem tem compromisso com o seu povo. Ronaldo Lopes e João Lucas pensam na sua gente e revertem 100% da taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em melhoramento energético, com ruas e praças mais iluminadas”, destaca Ricardo Araújo.

Dentro do cronograma de trabalho da SIPE, além do Loteamento Monte Rey, mais 25 logradouros de Penedo receberão as novas luminárias em LED, somando um total de 559 lâmpadas instaladas somente nesta remessa.

