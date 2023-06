Penedo se destaca com programa OxeTech, impulsionando o setor tecnológico e inovador na região

Centenas de jovens receberam certificado de conclusão dos cursos realizados no Laboratório OxeTech em Penedo

Penedo tem se destacado no setor tecnológico e inovador, com iniciativas da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas e trabalhos realizados em parceria com o Governo de Alagoas, a exemplo do programa OxeTech, da Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SECTI).

O programa que oferece oportunidades de formação técnico-profissional para estudantes e a população em geral está formando mão de obra qualificada, proporcionando condições de acesso aos mercados que mais crescem no Brasil e no mundo.

Um dos braços do OxeTech é o OxeTech Work, que oferece bolsas de estudo em empresas da área aos participantes do programa. Essa iniciativa tem impulsionado o mercado tecnológico em Alagoas, e os esforços da parceria entre os governos estadual e municipal têm sido fundamentais nesse processo.

Denner Rodrigues, coordenador do OxeTech em Penedo, ressalta a importância do laboratório para capacitar e transformar a cidade em um polo de desenvolvedores. Essa formação técnica oferece aos alunos a oportunidade de se especializarem em áreas pelas quais são apaixonados, como destaca Lenny Beatriz, aluna de Penedo que expressou sua felicidade ao receber seu diploma.

Durante o evento realizado na terça-feira, 27, o Secretário Estadual de Ciências e Tecnologia, Sílvio Bulhões, ressaltou que a parceria entre a Prefeitura de Penedo e a SECTI está apenas começando.

O Prefeito Ronaldo Lopes também destacou a parceria durante a entrega dos certificados e que Penedo foi escolhido como um Destino Turístico Inteligente do Brasil, entre doze cidades selecionadas em todo o país.

“A conquista demonstra o potencial da cidade em se tornar um centro tecnológico e inovador, alavancando não apenas o setor, mas também impulsionando o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população local”, frisa Ronaldo Lopes.

Com o programa OxeTech e as parcerias estabelecidas, Penedo está cada vez mais preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado tecnológico em constante crescimento.

A cidade se torna um exemplo de como investimentos em educação e tecnologia podem impulsionar o desenvolvimento local, transformando-a em um polo de inovação e atrativo para investidores e empreendedores.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves