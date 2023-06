Penedo se destaca na 10ª Conferência Estadual de Saúde de Alagoas com eleição de delegados

SECOM/PMP

Situado a 162km da capital alagoana, o município de Penedo fez-se notar na 10ª Conferência Estadual de Saúde de Alagoas (X COESA), realizada entre os dias 5 e 7 de junho. A conferência deste ano homenageou Benedito Gonçalves de Lisboa, um importante defensor das políticas públicas de saúde e dos direitos sociais para a população alagoana.

A participação de Penedo teve grande destaque, com a eleição de um delegado titular no segmento de usuários e três suplentes nos segmentos prestador, trabalhador e gestor para a Conferência Nacional, que ocorrerá em julho no Distrito Federal. Este feito demonstra o comprometimento e a força do município nas discussões e decisões que impactam a saúde pública.

Na conferência, que teve como tema ‘Amanhã vai ser outro dia’, oito representantes de Penedo marcaram presença, apresentando propostas voltadas para a inclusão social de pessoas com necessidades especiais e a ampliação da democracia participativa nos serviços de saúde, ambas pautas fundamentais para a melhoria do setor no município.

Realizada a cada quatro anos, a Conferência de Saúde é um evento crucial para a avaliação da situação de saúde e proposição de diretrizes para a formulação de políticas de saúde em níveis municipais, estaduais e federal. A coordenação do evento fica a cargo do Conselho Estadual de Saúde.

O destaque na conferência foi a palestra inaugural, proferida por Jacildo de Siqueira Pinho, Conselheiro do CNS e representante da CONTRAF (Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil), que discursou sobre o tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”.

A representatividade e o engajamento do município de Penedo na 10ª X COESA só reforça o compromisso da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas com a promoção de uma saúde pública de qualidade e com o empoderamento de seus cidadãos nos fóruns de decisões relevantes para o setor.