Pentágono cancela show de drag na base da Força Aérea dos EUA

O Pentágono supostamente cancelou um show de drag marcado para o início do Mês do Orgulho – DEPOIS de já ter sido aprovado pela cadeia de comando.

Este teria sido o terceiro evento de arrancada em Nellis, mas as autoridades do Pentágono o proibiram na quarta-feira, disse a CNN. Não ficou claro se o show seria transferido para outro local.

Um representante do Pentágono explicou: “Como disse o secretário Austin, o DOD não hospedará eventos de arrasto em instalações ou instalações militares dos EUA. Hospedar esses tipos de eventos em instalações financiadas pelo governo federal não é um uso adequado dos recursos do DOD. Nossos membros do serviço são diversos e estão autorizados a ter saídas pessoais.”

Em uma audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara em março, Austin entrou em uma discussão acalorada com o deputado. Matt Gaetz, um republicano da Flórida, sobre esse assunto. Mas Austin se manteve firme, reiterando que não apóia o financiamento de shows de drag com dólares do Departamento de Defesa.