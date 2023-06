Pepi para PSV: Atacante dos Estados Unidos deve se mudar para vice-campeão da Eredivisie

Ricardo Pepia forte temporada de na seleção holandesa Groningen colocou os clubes europeus em alerta máximo. Mas o jovem de 20 anos Texas nativo pode ficar no Eredivisie – e se mudar para um dos principais clubes da competição.

Fabrizio Romano informou na quinta-feira que PSV Eindhoven está negociando uma transferência para Pepi e está em negociações profundas com seu clube matriz Augsburgo para fazer o negócio.

Pepi rumo a uma equipa talentosa

PSV terminou em segundo lugar no Eredivisie nesta temporada, seis pontos à frente Ajax Amsterdã e sete pontos atrás dos campeões Feyenoord. Graças à sua posição no campeonato, o PSV entrará no Liga dos Campeões UEFA na próxima temporada como cabeça-de-chave na terceira pré-eliminatória.

Se o movimento for concluído, Bebê estará se juntando a um atacante superstar em ascensão Xavi Simonsque marcou 19 gols e deu oito assistências em 34 jogos do campeonato em 2022/23.

Balogun se movendo em seguida?

Bebê pode estar pronto para PSVmas sua competição como centroavante pelo USMNT também deve garantir uma grande transferência neste verão.

Folarin Balogunque no mês passado confirmou que representaria o NÓS sobre Inglaterra no futebol internacional, está avaliado em cerca de US$ 30 milhões no mercado de transferências e pode estar na fila para uma mudança para uma liga. balogun e Pepi figuram na disputa pelo papel # 9 nos próximos anos.

“Ele é um jogador que teve uma boa temporada. Eu sou um jogador que teve uma boa temporada”, disse Pepi esta semana. “Nós dois queremos o ponto de partida.”

O USMNT tem uma semifinal da Liga das Nações da CONCACAF contra México em 15 de junho antes de começar Copa Ouro ação da fase de grupos contra Jamaica em 24 de junho.