Perdão de empréstimos estudantis: qual é o plano de backup de Biden para empréstimos estudantis?

Tele Presidente Joe Biden A administração está trabalhando em estratégias para suavizar o golpe de exigir que milhões de americanos retomem o pagamento de seus empréstimos estudantis neste outono, após uma pausa de mais de três anos.

Segundo informantes, o Departamento de educação estabeleceu recentemente um período de carência de três meses para pagamentos atrasados, uma vez que os empréstimos estudantis vençam em outubro. Também orientou os serviços de empréstimo a estarem preparados para estender essa flexibilidade por períodos subsequentes de 90 dias. No entanto, mesmo durante o período de carência, os juros continuarão a acumular se os mutuários deixarem de fazer os pagamentos.

Internamente referido como um “período de rede de segurança”, esta política visa proteger os mutuários que atrasam os pagamentos de impactos negativos em seus relatórios de crédito, estendendo potencialmente a proteção além da eleição presidencial de 2024. Também atrasará as consequências da inadimplência para mutuários gravemente inadimplentes até pelo menos 2025.

Além disso, os funcionários do Departamento de Educação estão se preparando para anunciar e implementar rapidamente a versão final do presidente Joe Biden de um novo programa de pagamento de empréstimos.

Governo está a trabalhar no plano SAVE

A administração planeja comercializar este novo plano de reembolso baseado em renda, agora apelidado de “SALVAR” plano (Economizando em uma educação valiosa), como um meio para os mutuários reduzirem os custos à medida que os pagamentos mensais forem retomados. O programa anterior, conhecido como “REPAYE” (revisado como você ganha), será renomeado.

As discussões dentro do governo se intensificaram após o acordo de Biden com Presidente da Câmara Kevin McCarthy para acabar com o congelamento relacionado à pandemia nos pagamentos de empréstimos estudantis. No entanto, a iminente decisão da Suprema Corte sobre a autoridade de Biden para cancelar até $ 20.000 em dívidas estudantis paira sobre a retomada dos pagamentos.

Haverá um período de carência de 90 dias

O Departamento de Educação vem informando os serviços federais de empréstimos estudantis há anos para antecipar um período de transição de três meses sem penalidades por pagamentos não efetuados. A última diretriz prevê uma carência inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. O departamento também instruiu os administradores de empréstimos a estarem preparados para trazer os devedores inadimplentes de volta ao status assim que o período de carência terminar.

O objetivo é apoiar os mutuários em uma transição suave para o reembolso e garantir uma comunicação eficaz entre os prestadores de serviços e os mutuários durante esse processo.