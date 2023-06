Perdão de empréstimos estudantis: qual será provavelmente a decisão da Suprema Corte?

CEnquanto a iminente eleição presidencial tem dominado as manchetes nos Estados Unidos da América, uma grande história que vem ressoando há muito tempo é Joe BidenPerdão do empréstimo estudantil.

Durante a pandemia do COVID-19, o presidente decidiu cancelar até 20.000 dólares em dívidas estudantis para dezenas de milhões de mutuários. Isso foi popular entre os estudantes e aqueles que acreditam no acesso à educação, mas não entre outros.

No final de fevereiro, a Suprema Corte ouviu as alegações orais de duas das impugnações judiciais apresentadas contra o plano do presidente.

Acredita-se, portanto, que uma decisão deve sair no início de julho, e milhares de mutuários ficarão incrivelmente ansiosos para saber se serão forçados a devolver o dinheiro.

especialista em ensino superior Mark Kantrowitz disse à CNBC: “É provável que o tribunal emita uma decisão antes do final de junho, provavelmente em uma quinta-feira.”

Quão caro é o plano de Biden?

Certamente é um empreendimento financeiro muito grande que o presidente está tentando realizar. Acredita-se que custará cerca de 400 milhões de dólares para perdoar a dívida estudantil, tornando-se uma das ações executivas mais caras da história dos EUA.

O ponto crucial da decisão é que a Suprema Corte deve determinar se o presidente realmente tem o poder de fazer isso.

BidenA administração da empresa cita que a Lei dos Heróis de 2003 concede ao secretário de Educação dos Estados Unidos autoridade para fazer mudanças relacionadas a empréstimos estudantis durante emergências nacionais.

A oposição acredita que a lei está sendo implementada incorretamente. “Não é uma provisão geral para quitar dívidas que um governo pode invocar à vontade”, observam os seis estados liderados pelos republicanos em seu processo contra o plano.