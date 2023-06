Perdão de empréstimos estudantis: sua pontuação de crédito aumentará se seus empréstimos forem perdoados?

Diz-se que o perdão da dívida estudantil é uma das principais prioridades do governo Biden. Embora tenha havido alguma força na legislação para perdoar dívidas federais de empréstimos estudantis para quem precisa, não houve decisão final e agora está nas mãos do STF.

Caso um plano de perdão seja aprovado, o que isso significaria para sua pontuação de crédito?

Em termos regulares, o fato de uma pessoa poder saldar a dívida federal do empréstimo estudantil pareceria uma melhoria em sua pontuação de crédito, pois o pagamento da dívida reflete positivamente na responsabilidade do indivíduo, no entanto, de acordo com outros meios de comunicação, isso não poderia ser tão simples quanto parece.

Se o os mutuários que usaram os pagamentos do empréstimo estudantil como uma ajuda para terminar a escola e fizeram os pagamentos no prazo se matriculam no programa de perdão de empréstimo proposto e são liberados, eles podem ajudar a ‘mover um pouco a agulha‘ e ter uma pontuação melhor.

No entanto, aqueles que começaram a pagar suas dívidas e depois pararam podem estar em uma situação que pode afetar negativamente sua pontuação de crédito, aqueles que têm um perfil de crédito fino e pouca ou nenhuma diversidade de contas também podem ser afetados pelo perdão.

É melhor se inscrever no plano federal de perdão de empréstimos estudantis

De acordo com Martin Lynch, diretor de educação da Cambridge Credit Counseling, “isso pode acontecer se um empréstimo estudantil estiver inadimplente quando foi cancelado e a pontuação de crédito do mutuário estiver em modelos FICO mais antigos que ainda incluem contas de cobrança pagas”, como Lynch disse a CNET.

Neste ponto o impacto na pontuação de crédito é algo para colocar em segundo plano, caso o plano federal de perdão de empréstimos estudantis entrar em vigor, a questão mais importante é resolver a dívida do que não querer afetar a pontuação de crédito de uma pessoa.