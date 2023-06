Pernambuco começou a pagar parcela extra do benefício

O governo de Pernambuco deu início nesta segunda-feira (19) ao processo de pagamento do 13º do Bolsa Família. Os depósitos serão realizados até o dia 30 de junho, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O valor de R$ 150 corresponde ao benefício concedido pelo programa estadual e não está vinculado ao governo federal.

Os beneficiários que tiveram acesso ao Bolsa Família, ao Auxílio Emergencial ou ao Auxílio Brasil por pelo menos seis meses em 2022 – sendo esse período contínuo ou intermitente – estão aptos a sacar o 13º. Não é preciso realizar um cadastro adicional para ter direito ao pagamento estadual; basta estar regularizado com o programa federal correspondente.

Os beneficiários podem verificar a elegibilidade para receber o pagamento extra e seu valor por meio da internet, fornecendo o NIS e a data de nascimento do beneficiário. Conforme previsto pelo estado, espera-se que 1.077.293 milhão de pernambucanos se beneficiem do 13º do Bolsa Família estadual.

O saque pode ser realizado nos locais usuais de recebimento do benefício do programa Bolsa Família, incluindo:

Agências da Caixa Econômica Federal;

Locais de atendimento bancário;

Postos avançados de atendimento;

Casas Lotéricas;

Terminais de autoatendimento;

Correspondentes Caixa Aqui.

Quem pode receber o 13º do Bolsa Família?

Para ter direito a este benefício extra, existem algumas condições que precisam ser atendidas.

Vejamos quais são:

Você precisa ser beneficiário de algum programa federal: Isso inclui o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial ou o Auxílio Brasil. Se você não participa de nenhum desses programas, infelizmente, não poderá receber o 13º do Bolsa Família de Pernambuco.

Você precisa ter recebido o benefício por pelo menos seis meses em 2022: Isso não significa que os seis meses precisam ser consecutivos. Por exemplo, você pode ter recebido o benefício em janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e setembro e mesmo assim será elegível.

Você precisa estar regularizado com o programa federal: Isso significa que você precisa estar em dia com todas as obrigações do programa federal do qual participa, como, por exemplo, manter a carteira de vacinação dos filhos em dia para o Bolsa Família.

Em resumo, para receber o 13º do Bolsa Família em Pernambuco, você precisa ser beneficiário de um programa federal, ter recebido esse benefício por pelo menos seis meses em 2022 e estar em dia com o programa. Se atender a todas essas condições, você poderá receber o benefício extra.



Qual a Diferença entre o Bolsa Família Estadual e o Federal?

Para começar, é importante entender que o benefício federal é um programa executado pelo governo federal do Brasil. Isso significa que é uma ajuda financeira que abrange todo o país. Por exemplo, o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil são programas do governo federal que visam ajudar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o Brasil.

Por outro lado, o benefício estadual é uma assistência que fica disponível pelo governo de um estado específico. Vamos pegar, por exemplo, o caso do 13º do Bolsa Família em Pernambuco. Este é um programa específico do estado de Pernambuco e só se aplica aos residentes desse estado. Isso quer dizer que é um valor adicional, neste caso de R$ 150, que os beneficiários do Bolsa Família em Pernambuco podem receber além do benefício federal.

Agora, você pode estar se perguntando: por que um estado ofereceria um benefício adicional? Bem, o objetivo é suprir necessidades específicas da população local que talvez não tenham conseguido atendimento pelos programas federais.

A diferença principal é que o benefício federal é um programa que abrange todo o Brasil, enquanto o benefício estadual é uma ajuda adicional específica para os residentes de um estado.

Como Verificar a Elegibilidade para o Pagamento Extra?

Primeiramente, é importante saber que para ter direito ao pagamento extra – no nosso exemplo, o 13º do Bolsa Família em Pernambuco – é preciso ter tido o direito ao Bolsa Família, o Auxílio Emergencial ou o Auxílio Brasil por pelo menos seis meses em 2022. Esses seis meses podem ser consecutivos ou intercalados, ou seja, não precisam ser seis meses seguidos.

Então, agora que você sabe disso, você pode estar se perguntando como pode verificar se é elegível para esse pagamento extra. Bem, é bastante simples! Você pode fazer isso pela internet. Só vai precisar de duas coisas: o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento do beneficiário.

Com essas informações em mãos, você pode acessar o site do programa e inserir esses dados para verificar se você tem direito ao pagamento extra e qual seria o valor do mesmo.

Portanto, para verificar a elegibilidade para o pagamento extra, primeiro confira se você se enquadra nos critérios de recebimento do benefício, como o tempo mínimo de recebimento do programa federal. Depois, com o NIS e a data de nascimento do beneficiário, você pode verificar na internet se tem direito ao benefício e qual seria o valor.

Dicas para usar esse 13º com consciência

Receber um dinheiro extra é sempre uma boa notícia, não é mesmo? Mas é importante usar esse 13º do Bolsa Família com consciência para que ele realmente faça a diferença no seu dia a dia. Vamos então a algumas dicas:

Priorize as necessidades básicas: Antes de qualquer coisa, use esse dinheiro para cobrir as necessidades básicas da sua família, como alimentos, medicamentos ou contas atrasadas. Essa deve ser sempre a primeira prioridade.

Quite suas dívidas: Se você tem alguma dívida pendente, essa pode ser uma ótima oportunidade para quitar ou pelo menos diminuir o valor devido. Assim, você evita juros que podem crescer com o tempo.

Guarde um pouco: Se possível, reserve uma parte desse dinheiro para emergências. Nunca se sabe quando pode surgir um imprevisto, e ter uma reserva pode ser de grande ajuda nessas horas.

Invista na educação: Se sobrar um pouquinho, considere investir na educação dos seus filhos. Pode ser na compra de um livro, de um material escolar ou até mesmo de um curso extra.

Cuide da sua casa: Muitas vezes, deixamos de fazer pequenas manutenções em casa por falta de dinheiro. Então, se sobrar alguma coisa, por que não investir no conforto da sua família?

O mais importante é usar esse dinheiro de maneira consciente, sempre pensando no que pode trazer mais benefícios para você e sua família no longo prazo. Com um pouco de planejamento e organização, você pode fazer esse 13º do Bolsa Família ir muito além!