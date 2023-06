Perspectivas do NBA Draft 2023: quem são os melhores jogadores da classe 2023?

Ccom o Draft da NBA aproximando-se rapidamente, é hora de aumentar a emoção e dar uma olhada na nata da colheita. Na classe de rascunho deste ano, existem alguns garanhões absolutos que merecem nossa atenção. Então, vamos nos aprofundar nos 10 principais candidatos e explorar o que os faz brilhar na quadra de basquete.

1. Victor Wembanyama

Com 2,10 metros e uma envergadura de 2,5 metros, Wembanyama é uma força a ser reconhecida. Liderando as paradas de pontuação, rebotes e bloqueios de chutes do Mets 92, ele é amplamente considerado um dos melhores jogadores de basquete do mundo. A combinação de tamanho, habilidade e proeza defensiva de Wembanyama o diferencia, e ele é projetado para ser o melhor jogador na classe de draft deste ano.

2. Scoot Henderson

Henderson, um ex-recruta cinco estrelas, aprimorou suas habilidades nos últimos dois anos com o G League Ignite. Sua vantagem competitiva, atletismo e habilidade de jogo fazem dele uma perspectiva atraente de armador principal. Embora seu tiro externo possa melhorar, o potencial de Henderson como um bloco de construção para qualquer franquia é difícil de ignorar.

3. Amém Thompson

Como irmão gêmeo de Ausar Thompson, Amen compartilha o talento genético que existe em sua família. Ele é um craque dinâmico com capacidade atlética explosiva e um corpo longo. O tempo de Amen na Overtime Elite o ajudou a se tornar uma perspectiva empolgante de longo prazo. No entanto, ele ainda precisa trabalhar seu chute e se ajustar à alta competição no nível profissional.

4. Brandon Miller

Miller, uma máquina de pontuação do Alabama, traz excelentes habilidades de chute e espaçamento para a mesa. Como um verdadeiro calouro, ele liderou todos os calouros na pontuação e desempenhou um papel vital no sucesso de seu time. Embora Miller tenha espaço para melhorias ao finalizar próximo ao aro, suas habilidades de chute e contribuições defensivas o tornam uma perspectiva valiosa.

5. Cam Whitmore

Whitmore, o primeiro Villanova completo desde Tim Thomas, é um atleta poderoso e explosivo. Ele se destaca em finalizar acima da borda e é uma arma confiável de pegar e atirar. Enquanto ele precisa trabalhar em suas habilidades de jogo, o potencial de Whitmore como um versátil ala e sua capacidade de marcar de várias maneiras o tornam uma perspectiva intrigante.

6. Ausar Thompson

Como irmão gêmeo de Amen Thompson, Ausar compartilha o status de prospecto de primeira linha. Ele fez progressos significativos como arremessador e artilheiro funcional, utilizando seu comprimento e capacidade atlética para impactar as jogadas em ambas as extremidades da quadra. A consistência de arremessos de Ausar e a capacidade de finalizar no aro serão áreas cruciais para melhorias.

7. Keyonte George

A lesão no tornozelo de George prejudicou seu desempenho durante sua temporada única em Baylor. No entanto, as equipes da NBA ficaram impressionadas com seu atletismo e capacidade de pontuação refinada. Como um guarda versátil, George tem potencial para se destacar como artilheiro e craque, tornando-o uma perspectiva atraente.

8. Jarace Walker

Walker, o signatário com a melhor classificação de Houston, imediatamente causou impacto como atacante de espaçamento. Suas habilidades de jogo e habilidade para lidar com a bola o diferenciam dos atacantes tradicionais. No entanto, a consistência e a tomada de decisões são áreas em que Walker precisa melhorar.

9. Antonio Black

Um guarda combinado inteligente e corpulento com excelentes habilidades de jogo e habilidades defensivas. Precisa melhorar sua consistência e eficiência de chute. Liderou o Arkansas em assistências e minutos por jogo como um verdadeiro calouro. Alto potencial se seu arremesso de 3 pontos continuar a se desenvolver. Comparação Profissional: Shai Gilgeous-Alexander.

10. Taylor Hendricks

Um zagueiro versátil, com bom comprimento e habilidade de chute. Demonstrou domínio como calouro, atirando quase 40% além do arco em 155 tentativas. Informações limitadas sobre suas habilidades ofensivas além do chute. Precisa de uma avaliação mais aprofundada sobre armação e versatilidade ofensiva. Possível escolha entre os 10 primeiros no draft.