Peso pena do Bellator Cris Lencioni sofreu parada cardíaca durante treino, atualmente na UTI

O peso pena do Bellator Cris Lencioni está atualmente no hospital, lutando por sua vida.

Na segunda-feira, a esposa de Lencioni, Marca, divulgou um comunicado nas redes sociais de Lencioni, revelando que o lutador de 28 anos sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento no início deste mês. Ele foi levado às pressas para o hospital e está recebendo tratamento desde então.

Esta é a esposa de Cris, Marca. Na quinta-feira, dia 08/06, houve um incidente enquanto Cris treinava e ele teve uma parada cardíaca. Os atletas da academia foram ótimos e imediatamente ligaram para o 911 e fizeram o possível para atender às necessidades dele até a chegada dos paramédicos. Atualmente estamos em outro estado. Ele tem estado sob os cuidados de excelentes médicos comigo e grande parte de sua família ao seu lado. Estamos todos esperançosos pelo progresso que sabemos que ele continuará a fazer. Orações são sempre bem-vindas – se seus filhos quiserem fazer um cartão ou algo assim, traga-o para a academia e garantiremos que Cris o receba. Atualmente, estamos em território desconhecido e levando tudo dia a dia. Obrigado pelo apoio contínuo durante este tempo. Alguns membros da família de Cris começaram uma página Go financie-me. Vou adicionar o link em sua biografia, mas manter-nos em seus pensamentos e orações é muito apreciado.

A mãe de Lencioni também iniciou uma página GoFundMe para arrecadar dinheiro para os cuidados de Lencioni, observando que seu filho ainda está em tratamento intensivo. Atualmente, não há mais detalhes sobre a condição de Lencioni.

Um representante do Bellator disse ao MMA Fighting que a promoção está “ciente da atual condição médica de Cris Lencioni e monitorando a situação de perto. Pedimos que se juntem a nós para enviar pensamentos e orações a Cris e sua família enquanto ele navega em seu processo de recuperação”.

Com um recorde de 11-3 no MMA profissional, Lencioni também é um grappler ativo, competindo em várias lutas de Submission Underground e Combat Jiu-Jitsu nos últimos anos. Ele fez sua estreia no Bellator em 2017 e acumulou um recorde de 4-2 na divisão dos penas da promoção, conquistando vitórias notáveis ​​sobre AJ Agazarm e Cody Law. Lencioni enfrentaria o destaque do Bellator James Gallagher no Bellator 298 em Sioux Falls, SD