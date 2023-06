Pete Davidson ajuda David Blaine a realizar um truque de mágica grosseiro

David Blaine recebeu uma assistência de Pete Davidson para um truque de mágica na noite de sexta-feira em seu show em Las Vegas, e o TMZ obteve o vídeo do momento mais chocante.

Confira você mesmo … David deu o pontapé inicial em sua apresentação no Resorts World escoltando Pete e seu amigo da multidão lotada até o palco, onde 4 xícaras foram alinhadas em uma mesa … e Pete foi convidado a escolher uma dos copos… que continham um objeto que seria utilizado na brincadeira.

Então, enquanto Pete colava com fita adesiva, os olhos de David fecharam … O amigo de Pete arrumou 3 dos copos sobre a mesa e colocou a agulha apontando para cima sob um deles. Blaine, agora com os olhos vendados, colocou as mãos sobre 2 dos copos e os esmagou – e enquanto o público gritava de horror … David escapou dos ferimentos.