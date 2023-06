Pete Davidson bate em uma casa em Beverly Hills e é acusado de direção imprudente

Emesmo que ele pareça ser um motim, Pete Davidson geralmente não se mete em problemas sérios, mas na verdade ele se meteu na noite de quinta-feira. Enquanto dirigia com a namorada Chase Sui Wonders pelas ruas de Beverly Hills, Davidson perdeu o controle do carro e bateu em uma casa. Ele estava dirigindo em alta velocidade, pulou um meio-fio, atingiu um hidrante e correu pelo gramado da frente antes de bater na esquina de uma casa. Nenhum ferimento foi relatado após o incidente, Pete e sua namorada também estão bem. No entanto, isso não significa que Davidson não esteja com problemas. Na verdade, o pessoal do TMZ relatou que Davidson foi acusado de direção imprudente. Existem várias imagens do rescaldo e o acidente causou alguns danos significativos à propriedade.

O escritório do promotor divulgou a seguinte declaração após o incidente: “Acreditamos que o Sr. Davidson dirigiu imprudentemente, o que acabou resultando em seu envolvimento em uma colisão grave em uma casa. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido como resultado do esta colisão. Sabemos que a condução imprudente pode ter consequências devastadoras.” O próprio Davidson foi flagrado conversando com a polícia logo após o acidente e estava muito pálido. De acordo com o procedimento padrão, sua audiência está marcada para 27 de julho, ainda este ano. Provavelmente, Davidson terá que pagar por todos os danos materiais e possivelmente uma multa, mas o tempo de prisão é altamente improvável.

A semana difícil de Pete Davidson e a briga com a PETA

Este é o segundo incidente em que Pete Davidson se envolve, provando que teve uma semana ruim. No início da semana, seu cachorro Henry faleceu e ele foi a uma loja de animais para comprar um novo filhote da mesma raça para sua mãe. PETA se ofendeu com isso e foi atrás de Davidson por não ter adotado um cachorro. Pete ligou para eles e entrou em um discurso retórico classificado como R, onde critica a PETA por ir atrás dele. Ele finalmente disse que se arrepende de usar essa escolha de palavras, mas não se arrepende de defender sua família. Isto é o que Pete Davidson disse à PETA naquela mensagem de voz: “O cachorro da minha mãe, que tem 2 anos, morreu uma semana antes, então estamos todos tão tristes, então eu tive que pegar um cachorro específico. Então, por que não você faz sua pesquisa antes de criar notícias para as pessoas porque você é chato. Fk você e chupe meu dk.