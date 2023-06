Pete Davidson entra em reabilitação para lidar com problemas de saúde mental

Bamado ator e comediante Pete Davidson tomou a decisão de entrar na reabilitação, buscando tratamento profissional para sua batalha contínua com problemas de saúde mental. Uma fonte próxima à estrela confirmou aoRevista Pessoas que Davidson, 29, se internou voluntariamente em um centro de tratamento e deve concluir seu programa em breve.

Relatórios iniciais de Página Seis deu a notícia, revelando que Davidson optou pela terapia hospitalar para tratar os efeitos prolongados de transtorno de estresse pós-traumático e seu diagnóstico anterior de transtorno de personalidade limítrofe. Fontes próximas ao comediante compartilharam que Davidson freqüentemente toma tais medidas proativas para trabalhar em sua saúde mental, ao mesmo tempo em que destaca o inabalável apoiar ele recebe de seus amigos e familiares durante esses tempos difíceis.

Davidson tem sido amplamente reconhecido por sua abertura sobre suas lutas com saúde mental. Em 2017, ele se abriu em uma entrevista no Podcast WTF de Marc Maron. Durante a conversa, ele esclareceu os eventos que levaram ao seu diagnóstico e sua última passagem pela reabilitação em dezembro de 2016. Davidson discutiu abertamente suas experiências com mudanças extremas de humor, inicialmente atribuindo-os ao uso regular de maconha. No entanto, ele mais tarde recebeu um diagnóstico de DBPque lançam luz sobre as causas subjacentes.

“Descobri que tenho BPD, que é o transtorno de personalidade limítrofe,” Davidson compartilhado. “Um dos meus psiquiatras me diagnosticou. Ele sempre dizia antes desse grande colapso: ‘Você provavelmente é bipolar ou limítrofe, vamos ter que descobrir isso’.t.'”

Apesar de suas lutas, Davidson continua esperançoso e reconhece a impacto positivo terapia teve em sua vida. “Está funcionando, lenta mas seguramente,” ele revelou. “Eu tenho tido muitos problemas. Este ano inteiro foi um maldito pesadelo. Este foi o pior ano da minha vida, sendo diagnosticado com isso e tentando descobrir como aprender com isso e viver com isso.”

Em um momento mais leve, Davidson até zombou de suas próprias experiências com sobriedade e reabilitação durante uma aparição no “Atualização de fim de semana” do SNL.” No entanto, fica claro que o comediante leva a sério sua saúde mental e está empenhado em gerenciá-la. Além disso, ele discutiu abertamente a importância de buscar ajuda profissional para depressão e enfatizou o impacto de um estilo de vida saudável.

A resiliência de Pete Davidson brilha na adversidade

No ano passado, Davidson enfrentou desafios adicionais quando buscou mais terapia de trauma devido ao bullying on-line implacável de Kanye West seguindo o relacionamento de Davidson com a ex-esposa de West, Kim Kardashian.

Mais recentemente, ao promover sua nova série BupkisDavidson refletiu sobre as complexidades de aparecer em SNL, onde sua vida pessoal e relacionamentos românticos frequentemente se tornavam material cômico. Ele expressou gratidão pelo apoio que recebeu do elenco e da equipe do programa, principalmente do produtor executivo Lorne Michaels, mas reconheceu as dificuldades inerentes de navegar na indústria do entretenimento. Davidson’s vulnerabilidade ao compartilhar suas lutas, destaca o preço que o escrutínio público pode cobrar do bem-estar mental de alguém.

Enquanto os fãs se reúnem atrás Pete Davidson, eles aplaudem sua bravura por buscar a reabilitação e abordar proativamente seus desafios de saúde mental. A franqueza do comediante não só ajudou desestigmatizar problemas de saúde mental mas também esclareceu a importância do autocuidado e da busca por ajuda profissional.