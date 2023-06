Pete Davidson na reabilitação, lutando com a saúde mental

Pete Davidson entrou na reabilitação … e nos disseram que sua saúde mental tem tudo a ver com isso.

TMZ confirmou, Pete está agora em reabilitação devido a suas recentes lutas com sua saúde mental, de acordo com fontes familiarizadas. Somos informados de que ele sofre de transtorno de personalidade limítrofe e TEPT. Página Seis foi o primeiro a dar a notícia.

Pete tem sido um livro aberto quando se trata de sua batalha com sua saúde mental … muitas vezes expondo tudo durante seus segmentos de ‘Atualização de fim de semana’ na longa série de variedades.

Ele também foi sincero durante uma entrevista da Variety “Actors on Actors” em 2021 – andaimes Glenn Close ele sentiu como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros quando foi diagnosticado com BPD.