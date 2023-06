PGA Tour e LIV concordaram em se fundir para unificar as ligas profissionais de golfe

Tano mais perturbador no golfe terminou na terça-feira, quando o PGA Tour e o European Tour concordaram em uma fusão com os interesses do golfe da Arábia Saudita, criando uma operação comercial projetada para unificar o golfe profissional em todo o mundo.

Como parte do acordo, os lados estão desistindo de todos os processos envolvendo o LIV Golf entre si com efeito imediato.

Ainda a ser determinado é como os jogadores gostam Brooks Koepka e Dustin Johnsonque desertou para o LIV Golf financiado pela Arábia Saudita por bônus de nove dígitos, pode voltar ao PGA Tour após este ano.

Também não está claro qual forma a LIV Golf League assumiria em 2024. O comissário Jay Monahan disse em um memorando aos jogadores que uma avaliação completa determinaria como integrar o golfe em equipe ao jogo.

O acordo combina os negócios e direitos comerciais relacionados ao golfe do Fundo de Investimento Público – incluindo o LIV Golf – com os da PGA e dos circuitos europeus. A nova entidade não foi nomeada.

“Eles estavam seguindo o caminho deles, nós estávamos seguindo o nosso, e depois de muita introspecção você percebe que toda essa tensão no jogo não é uma coisa boa”, disse Monahan em entrevista por telefone à Associated Press.

“Temos uma responsabilidade com nossa turnê e com o jogo, e sentimos que era o momento certo para ter essa conversa.”

Yasir Al-Rumayyan, o governador do fundo soberano da Arábia Saudita, se juntará ao conselho do PGA Tour, que continua a operar seus torneios. Al-Rumayyan será o presidente do novo grupo comercial, com Monahan como CEO e o PGA Tour tendo participação majoritária no novo empreendimento.

O PIF investirá no empreendimento comercial.

Monahan disse que a decisão foi tomada nas últimas sete semanas.