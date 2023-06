Phoenix Suns supostamente abordou Mavs para negociar por Kyrie Irving

ASegundo Ian Begley, do portal SNY, os executivos do Phoenix Suns buscavam informações sobre Kyrie Irving antes de formalizar a proposta de troca de Bradley Beal com o Washington Wizards.

Não se sabe por que Mavs e Suns não avançaram nas negociações, mas a cláusula contratual de Beal pode ter impactado isso, já que ele poderia vetar qualquer troca proposta pelos Wizards.

Há rumores de que a proximidade entre Kyrie Irving e Kevin Durant despertou o interesse do Phoenix Suns. Além disso, o fato de Irving ser craque também influenciou, já que Devin Booker e Durant não são criadores, mas definidores.

Futuro de Irving incerto

Bradley Beal está com 29 anos, enquanto Kyrie Irving completou 31 em março deste ano, então a idade não influenciou tanto nas decisões por um ou outro, mas sim a forma como a parceria entre Kyrie Irving e Kevin Durant terminou no Brooklyn Netse, é claro, os termos contratuais de Beal.

Nas redes sociais, fãs brincaram com a possibilidade de Kyrie e KD se reunindo novamente em Phoenix, e piadas sobre a probabilidade de as confusões da temporada do Brooklyn Nets se repetirem geraram dezenas de memes.

Por agora Kyrie Irving não anunciou se vai renovar com o Dallas Mavericks ou assine com outra franquia. Resta saber quais serão os passos do jogador nas próximas semanas.