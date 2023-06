Piloto coberto de sangue continua pilotando avião após pássaro bater no cockpit

O clipe começou a rodar na quarta-feira, mostrando algum tipo de pássaro morto balançando bem na frente do piloto Ariel Valiente acima de Vinces, uma cidade na província de Los Rios, no Equador.

O mais chocante, no entanto, é o fato de Valiente manter a pequena aeronave no ar … até virando a câmera para si mesmo para mostrar seu rosto coberto de sangue. Ele parece bastante imperturbável com a terrível provação. O sangue provavelmente é da criatura emplumada… mas é difícil dizer com certeza.