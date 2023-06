Pitágoras aplica provas neste sábado (24)

A Faculdade Pitágoras é uma instituição de ensino superior privada que possui unidades em Eunápolis, Codó, Babacal e outras cidades.

Atualmente, a Pitágoras conta com mais de cinquenta unidades em todo o país e oferece vagas em seus muitos cursos diferentes. Porém, sem dúvidas o curso mais concorrido é o curso de Medicina.

O processo seletivo para a seleção de novos alunos acontece através de um vestibular. As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 da Faculdade Pitágoras serão aplicadas neste sábado, dia 24 de junho. Dessa forma, é muito importante que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no vestibular.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras. Confira!

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: prova online

O Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos.

Para facilitar a realização das provas para os participantes, a Pitágoras decidiu que os exames serão aplicados na modalidade online. Dessa maneira, os candidatos não precisam sair de casa para participar do vestibular.

Conforme o edital do processo seletivo, a prova online será realizada neste sábado, dia 24 de junho, a partir das 14h. Os candidatos deverão escrever uma uma redação em língua portuguesa em formato dissertativo-argumentativo. É importante que os participantes expressem a própria opinião no texto.

Além disso, a prova também será composta por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas em quatro áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT);

Matemática e suas Tecnologias (MT);

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT).



Você também pode gostar:

Segundo as informações divulgadas, as questões da prova serão apresentadas em ordem aleatória para cada candidato e não será possível escolher a ordem de resposta das questões. Além disso, os candidatos não poderão retornar a uma questão já respondida. Assim, é importante responder cada pergunta na ordem apresentada.

Por fim, é válido destacar que todos os candidatos devem permanecer por pelo menos uma hora em cada prova. Os participantes que encerrarem a prova online em período inferior serão eliminados do Vestibular de Medicina.

Em relação aos horários, a Faculdade Pitágoras divulgou que aplicação da prova irá acontecer de acordo com o cronograma a seguir:

Prova de Redação: das 14h às 15h20;

Intervalo: das 15h20 às 15h29;

Provas Objetivas: das 15h30 às 18h10.

É importante que os candidatos acessem o edital com orientações para a realização das provas online, disponível no site da Strix Educação, antes do início das provas.

Para mais informações sobre a realização das provas do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2, acesse o edital do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: vagas

Através do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2, a Faculdade Pitágoras está oferecendo 31 vagas para o curso de Medicina, divididas da seguinte maneira:

20 vagas para a Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó;

11 vagas para a Faculdade Pitágoras de Bacabal.

Os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: próximos passos

O resultado do Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras será divulgado no dia 30 de junho de 2023. Os candidatos poderão acessar o documento nos sites da Strix Educação, da Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó e da Faculdade Pitágoras de Bacabal.

Vestibular de Medicina Unificado Pitágoras: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras foi organizado pela Strix Educação para a seleção de candidatos ao curso de Medicina da Pitágoras em Codó e Bacabal, no Maranhão. Os candidatos puderam concorrer às vagas nas duas unidades.