Pitzi CONTRATA PESSOAS para diversos cargos

A Pitzi, empresa que é a maior startup de proteção para celulares do Brasil, está com excelentes oportunidades de emprego em aberto. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Analista de Customer Experience – Osasco – SP – Efetivo;

Analista de Subscrição JR – Osasco – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – Osasco – SP – Efetivo;

Diretor (a) de Produto – Osasco – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Manager PL – Osasco – SP e Remoto – Pessoa Jurídica: Realizar discoverys de produtos voltados a integração de parceiros; Olhar técnico para construções de APIs saudáveis e escaláveis.

Mais sobre a Pitzi

Sobre a Pitzi, vale destacar que a empresa conta com 10 anos de história e mais de 2 milhões de aparelhos protegidos. Por meio da sua plataforma digital, permite que varejistas e revendedores aumentem seu faturamento, oferecendo uma proteção de celular.

Para os seus clientes, oferece a proteção mais completa do mercado e uma experiência encantadora em caso de acionamento do seguro. Ao todo, são mais 150 colaboradores, formando um time de alto nível, com propósito de autodesenvolvimento e 100% voltado à filosofia de Customer Centric.

Vale frisar também que a Pitzi oferece um ambiente tecnológico, dinâmico e diverso. E, claro, em uma empresa certificada pela GPTW, uma consultoria global que apoia organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Como enviar o currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: