Pixar demite Galyn Susman, produtora que salvou ‘Toy Story 2’

A notícia caiu de sábado Reuters , que relatou que Susman foi um dos 75 funcionários da Pixar que recentemente foram despedidos em massa. Ela foi uma das 3 pessoas-chave da Pixar a serem demitidas … as outras incluídas Michael Agulnek — Vice-presidente de publicidade mundial da Pixar — e diretor de ‘Lightyear’ Angus MacLane que também esteve envolvido em outros filmes da Pixar.

Os disparos estão supostamente ligados à bomba que foi ‘Lightyear’ do ano passado … um filme baseado no “real” Buzz Lightyear, dublado por Chris Evans. Tinha um orçamento de cerca de $ 200 milhões e arrecadou apenas $ 226 milhões nas bilheterias mundiais … sem mencionar as críticas medianas.