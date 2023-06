Um apartamento com uma sacada bem cuidada, repleta de plantas e flores, torna o ambiente mais acolhedor e tranquilo. Se você tem uma sacada, mas não consegue decidir quais plantas e flores colocar lá. Se você mora no décimo andar e o vento forte está matando suas plantas. Este artigo irá mostrar plantas para decorar a sua sacada, com lindas e variadas flores.

As milhões de espécies vegetais têm diferentes requisitos ambientais e climáticos para um crescimento ideal. Todos sabemos que as plantas e as flores tornam qualquer espaço mais acolhedor, por isso apresentaremos algumas opções para o ajudar a tornar sua sacada mais adequada para as plantas.

Qual é o ambiente de sacada propício para o cultivo de plantas?

A quantidade de luz solar que esses cômodos da casa recebem ao longo do dia é um grande obstáculo, assim como a questão do vento. Por causa desses fatores, é difícil manter o solo úmido, já que o vento evapora muito mais água do que o sol mais forte.

As árvores, por exemplo, precisam de solo relativamente úmido para prosperar, portanto, não se dariam bem em tal ambiente. Portanto, procure plantas resistentes com folhagem fina e fechada.

Procure usar barreiras para bloquear o vento, seja por meio de projeto arquitetônico ou pelo uso de barreiras vivas como gaiolas. Assim, 2 segredos para o crescimento saudável das plantas em locais ventosos são manter o solo constantemente úmido e fertilizar regularmente.

Plantas para cultivar na sacada do apartamento

Apresentamos algumas plantas que se adaptam bem em sacadas de apartamento, e são muito bonitas:

Rosa do Deserto



O nome já denuncia: a rosa do deserto é sem dúvida uma das flores que floresce a pleno sol o maior tempo possível. É uma flor exótica, e seu caule costuma ser comparado a um tronco de árvore.

Além disso, a adubação deve, idealmente, ser feita a cada oito semanas. O bulbo é tão grande, com raízes tão salientes que parece uma árvore em miniatura com flor rosa.

Pode ser cultivada em vaso ou floreira com solo úmido, mas não excessivamente encharcado.

Hibisco

Além de serem comuns em parques, jardins e canteiros de todo o país, as flores de hibisco também podem ser usadas para fazer um refrescante chá. E além dos seus usos medicinais, o hibisco é uma bela opção de flor que cresce a pleno sol ou meia-sombra e irá adicionar um toque de selvageria ao seu espaço.

Se você quer que sua planta prospere, precisa manter o solo sempre úmido. Esta flor requer regas mais frequentes e intensas para manter sua beleza. Mas sem exageros, para não deixar suas flores, folhas e caules secarem ou apodrecerem.

Lavanda

Você pode dar um toque especial em sua sacada cheia de flores, incluindo algumas plantas perfumadas de lavanda. Ao contrário de outras plantas, a lavanda precisa de luz solar intensa e solo pobre em nutrientes. Assim, ela requer um ambiente desafiador para florescer.

Por mais ridículo que pareça, isso ajuda na maturação das flores rosadas que são tão aromáticas e distintas.

Flor da Fortuna

A flor recebe o nome alternativo de “gordinha” devido às folhas duras e coriáceas que produz, em resposta às altas temperaturas e à falta de água. A flor da fortuna pode existir em um arco-íris de cores do rosa ao amarelo alaranjado ao vermelho.

Esta planta floresce entre o outono e a primavera e requer muita luz. Precisa cultivar em solo arenoso, poroso e bem drenado, rico em matéria orgânica.

É uma excelente planta para fazer jardins exuberantes, e também pode ser usada para fazer recipientes decorativos e suportes de flores. Podem ser cultivadas em semi sombra, mas deve receber luz solar direta por pelo menos algumas horas por dia.

No inverno, é importante espaçar mais as suas regas para respirar porque muita água pode matar suas raízes. Seu crescimento pleno, ocorre com folhas rosa-claro, e simulam as condições do habitat nativo. Por isso, coloque o vaso em algum lugar exposto à luz solar e às correntes de ar.

Rosa de Pedra

Dispondo suas flores em um padrão de rosa, e produz pequenas flores rosa e amarelas agrupadas no final de um caule rosa. Esta planta necessita de muito sol para um crescimento saudável e pode cultivar tanto em canteiros quanto em vasos.

Assim, seu solo deve ter um alto teor de matéria orgânica, e desta forma, as folhas da planta podem ter vários tons de verde, azul, rosa e até preto. Além disso, ela prospera em solo mais seco, e com áreas de ventos fortes.