Cith Lionel Messi a reboque, Inter Miami precisava de um técnico que se encaixasse bem com o superastro argentino para mantê-lo feliz e cercá-lo com tudo o que ele precisa para ter sucesso. O homem marcado para esse trabalho é agora conhecido, como Geraldo “Tata” Martino foi anunciado como o mais novo técnico do clube na quarta-feira.

Martino tem uma história notável, mas infame, com Messi, tendo-o comandado enquanto estava na FC Barcelona durante a temporada 2013-2014, bem como por dois anos como treinador principal do seleção argentina. Com esta última, Martino viu a sua pátria cair para Chile de pênaltis em dois jogos consecutivos copa américa torneios, o segundo dos quais levou a uma breve aposentadoria internacional de Messi.

Um capítulo difícil na Espanha

Enquanto com o Blaugrana, Martino não conseguiu vencer LaLiga e perdeu o Copa do Rei para Real Madrid. Ele durou apenas um ano, com pesadas críticas dirigidas a ele de todas as direções, inclusive de si mesmo.

em um entrevista com Clarin depois de deixar o Barcelona, ​​Martino foi particularmente duro com seu desempenho como técnico não só do clube, mas também de Messi. Quando perguntado se ele foi capaz de ensinar alguma coisa a Messi, sua resposta foi brutalmente honesta.

“Nada. Absolutamente nada. Nem para ele nem para o Barça. Não marquei nada no Barcelona, ​​foi uma bolha na minha carreira pelo que fiz como treinador. Fui para um time que sempre ganhava e não ganhei nada enquanto estive lá. ‘Supercopa’ é quase nada para o Barcelona.”

Não foi planejado para Tata Martino no FC Barcelona.

Um novo capítulo em Miami

Embora a honestidade e a transparência sejam sempre bem-vindas, o Inter Miami espera obter um Martino mais motivado e confiante do que essa versão. Antes de Martino assumir o controle do Barcelona em 2013, os relatórios sinalizavam que Messi havia escolhido Martino a dedo.

Não deu certo para os dois durante o tempo que passaram juntos, mas todos esperam que “Tata” possa finalmente ensinar a Messi e ao clube “algo” desta vez. E finalmente ganhar um troféu que não seja uma “Supercopa” no processo.