Polícia de Las Vegas divulga imagens de câmera após suposto acidente de OVNI em um quintal

Las Vegas a polícia tornou públicas as imagens da câmera corporal e as gravações de áudio do 911 de policiais respondendo a uma ligação peculiar de uma família que alegou que um OVNI havia caído em seu quintal.

No áudio divulgado da ligação para o 911, uma família relatou o avistamento com urgência, afirmando que testemunhou algo descendo do céu, acompanhado por luzes brilhantes, resultando em um impacto perceptível. A pessoa que ligou, acompanhada de seu pai e irmão, descreveu sentir uma energia incomum e ouvir vários passos nas proximidades.

“Apenas vemos com o canto do olho algo cair do céu, e foi com luzes, e quando caiu houve um grande impacto, e nos sentimos como uma energia? E então ouvimos um monte de passos perto de nós. E então – nós temos, tipo, um grande equipamento, e vemos que há uma, há uma pessoa de 2,5 metros ao lado dela e outra dentro, e ela tem olhos grandes e está olhando para nós.” o chamador em questão transmitiu ao despachante 911. “Eles são muito grandes. Eles são como oito pés, nove pés, 10 pés.”

A pessoa que ligou enfatizou ainda: “E eles não são humanos. Cem por cento, eles não são humanos.”

Nenhuma evidência de ET foi encontrada

Após a chegada dos policiais de Las Vegas na residência relatada, nenhuma evidência de seres extraterrestres foi encontrada. Os policiais conduziram uma investigação preliminar completa, mas não conseguiram localizar nenhum sinal das supostas criaturas. Consequentemente, o caso foi considerado “infundado” e posteriormente encerrado, de acordo com as autoridades.

A divulgação das imagens da câmera corporal e das gravações de áudio do 911 fornece um vislumbre do incidente incomum que chamou a atenção da família envolvida e da comunidade em geral. Apesar do resultado, o incidente gerou intriga e especulação entre os fascinados por objetos voadores não identificados e possíveis encontros com seres de outros reinos.