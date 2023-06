Policiais visitam a casa de Duggar depois que o tio de Jim Bob morre a quilômetros de distância

De acordo com um relatório policial, obtido pelo TMZ, os policiais conversaram com o marido de Tommy, Lawrence , que lhes disse que Tommy havia se sentido mal na noite anterior e caído várias vezes. Lawrence afirmou que Tommy, de 75 anos, recusou-se a ir ao hospital porque temia ser internado em uma casa de repouso.

No entanto, quando ele estava no banheiro no domingo de manhã, Lawrence afirmou que Tommy gritou por ajuda antes de cair contra a porta sem responder. Tommy foi declarado morto em casa e o relatório afirma que ele morreu de causas naturais.